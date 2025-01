Chaskibet: Gana 270 con 50 soles en jugadas combinadas en la Ligue 1 de Francia

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la primera fecha de la Ligue 1 de Francia y también de la Fase 2.

PSG: El poderoso equipo de Mauricio Pochettino debutará hoy de visita ante el recién ascendido Troyes. Mbappé y Di María fueron confirmados como titulares. La recomendación de Líbero es apostarle a ganador a los parisinos.

LYON: Pese a la partido de Memphis Depay al Barcelona, ha mantenido la base de la temporada anterior de la Ligue 1 donde terminó en el cuarto lugar.

Un plus adicional en Lyon es que el delantero Moussa Dembélé ha vuelto al equipo tras su corto paso por Atlético de Madrid y será la principal carta ofensiva hoy ante Brest.

En cuánto a la Fase 2 de la Liga 1, el plato fuerte de hoy será el clásico trujillano. César Vallejo y Carlos A. Mannucci se medirán esta tarde (3:30 p.m.) en un duelo que pinta para muchos goles.

COMBINADA 1

Troyes vs. PSG (V) 1.29

César Vallejo vs. Mannucci (E) 3.05

Palmeiras vs. Fortaleza (L) 1.69

Godoy Cruz vs. River Plate (V) 1.56

Lyon vs. Brest (+2.5 goles) 1.36

Cuota: 14.11 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 141.07 soles.

COMBINADA 2

Binacional vs. UTC (EV) 1.40

Lyon vs. Brest (L) 1.33

Moreirense vs. Benfica (V) 1.40

Troyes vs. PSG (+2 goles) 1.24

A. Paranaense vs. Sao Paulo (EV) 1.53

Cuota: 4.95 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 98.91 soles.

COMBINADA 3

Troyes vs. PSG (V) 1.29

César Vallejo vs. Mannucci (LE) 1.33

Marítimo vs. SC Braga (V) 1.70

Lyon vs. Brest (+2.5 goles) 1.36

Godoy Cruz vs. River Plate (V) 1.56

Cuota: 6.19 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 185.64 soles.

COMBINADA 4

Lyon vs. Brest (L) 1.33

Palmeiras vs. Fortaleza (L) 1.69

Binacional vs. UTC (+1.5 goles) 1.30

Arouca vs. Estoril (+1.5 goles) 1.45

Troyes vs. PSG (V) 1.29

Cuota: 5.47 | Apuesta: 50 soles | Ganancia: 273.28 soles.