Postula al Bono Techo Propio: HOY inician las inscripciones a nivel nacional y LINK oficial

Las familias postulan a las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda.

De la misma manera, es importante tener en cuenta que para realizar este procedimiento deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los miembros del grupo familiar y completar el formulario de inscripción . Como siguiente paso, las listas de familias que resulten elegibles y no elegibles serán publicadas en el mismo portal web.

Por otro lado, no deben ser propietarios de otra vivienda o terreno a nivel nacional, y deben contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2 706 y con un monto de ahorro mínimo equivalente a S/ 2 317.50, pero no deben haber recibido apoyo habitacional previo del Estado.