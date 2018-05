Pelicans vs. Warriors EN VIVO ONLINE ESPN por Playoff NBA| Game 5

Los Golden State Warriors, que van 3-1 en la serie de siete, buscarán cerrar su pase a la final de la Conferencia Oeste este martes 8 de mayo (9.30 p.m. - hora peruana) en el Oracle Arena, lugar donde recibirán a los New Orleans Pelicans, por el quinto partido de los playoffs de la NBA 2018.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los Spurs vencieron 103 a 90 a los Golden State Warriors Playoffs | NBA | Juego 4

En el cuarto partido, los Golden State Warriors se impusieron 118 a 92 en casa de los New Orleans Pelicans gracias a la gran actuación del alero Kevin Durant, quien acertó 15 de 27 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 6-6 desde la línea de personal, además de repartir cinco asistencias, recuperó un balón, perdió dos y puso un tapón.

El base Stephen Curry, por su parte, recuperó su consistencias y aportó 23 tantos, con 4 de 9 triples, mientras que el escolta Klay Thompson llegó a los 13 tantos. La NBA aún espera lo mejor de Curry quien poco a poco va recuperando su mejor nivel en los Warriors.

NO TE LO PIERDAS: Los Spurs cayeron ante los Warriors por el Juego 3 de los Playoffs de la NBA

Los New Orleans Pelicans tuvieron un 37 por ciento de acierto en los tiros de campo en la primera parte, pero gracias al dominio bajo los aros y varios tiros libres, al descanso redujeron a siete la ventaja de los Golden State Warriors siete puntos (54-61), que les metió en el partido, pero el ataque de los Warriors fue demoledor en el tercer periodo (19-33) y ahí se acabaron las esperanzas de New Orleans.

Partidos NBA Warriors-Pelicans

Game 1: Warriors [123-101] Pelicans - sábado 28 de abril.

Game 2: Warriors [121-116] Pelicans- martes 1 de mayo.

Game 3: Pelicans [119-100] Warriors - viernes 4 de mayo.

Game 4. Pelicans [92-118] Warriors - domingo 6 de mayo

Game 5: Warriors vs. Pelicans - Hora: 9.30 p.m.(martes 8 de mayo)

Game 6: Pelicans vs. Warriors - Por definirse (jueves 10 de mayo)

Game 7: Warriors vs. Pelicans - Por definirse (lunes 14 de mayo)

HORARIO - NBA

Perú: 9.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

México: 9.30 p.m.

Estados Unidos: 9.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 10.30 p.m.

Estados Unidos (New York): 10.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

Chile: 11.30 p.m.

España: 4.30 a.m. (miércoles 9 de mayo)

Venezuela: 10.30 p.m.

Bolivia: 10.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Nicaragua: 8.30 p.m.

Honduras: 9.30 p.m.

Uruguay: 11.30 p.m.

Paraguay: 11.30 p.m.

Brasil: 00.30 a.m. (miércoles 9 de mayo)

Guía TV NBA

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DirecTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66).

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).

TV: TNT

Live stream: TNTDrama.com o TNT App

NBA Network App