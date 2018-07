¡OFICIAL! David Branch vs. 'Jacaré' Souza en el UFC 230

Se hizo oficial la primera pelea de la cartelera UFC 230. El evento a desarrollarse en Nueva York, el próximo 3 de noviembre, tendrá como uno de sus combates estelares la pelea entre David Branch y Ronaldo 'Jacaré' Souza.

Branch, ex campeón de World Series Of Fighting, es actualmente el clasificado número 7 de la división de los pesos medios y tiene un récord de 2-1 dentro del UFC. Venció a Krzysztof Jotko en su debut en la promotora y luego cayó ante Luke Rockhold; sin embargo, se repuso con una victoria por KO en el primer asalto sobre Thiago Santos.

En tanto, 'Jacaré' Souza, ex campeón de Strikeforce, busca recuperarse de su última derrota, pues cayó ante Kelvin Gastelum en mayo pasado. El brasileño lleva una marca de 8-3 dentro del UFC, con victorias sobresalientes ante Vitor Belfort, Yushin Okami, Francis Carmont, Gegard Mousasi y Derek Brunson, entre otros.

El evento se llevará a cabo en el Madison Square Garden.

Our first bout for MSG is set! @JacareMMA takes on @DavidcBranchMMA when the Octagon returns to @TheGarden on Nov. 3! #UFC230 pic.twitter.com/rgNftAflet