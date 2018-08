UFC: pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se daría este 2018

Conor McGregor seguirá luchando en el UFC. El representante del peleador irlandés y el presidente de la compañía Dana White analizan las fechas para fijar su próxima pelea y, según 'TMZ Sports', hay dos posibilidades: 6 de octubre, para el UFC 229, y 29 de diciembre, UFC 232. Ambos eventos se desarrollarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y el rival no sería otro que el ruso Khabib Nurmagomedov.

Como se recuerda, Conor McGregor se libró de la cárcel y, ahora, tendrá que pagar una alta suma de dinero por los daños ocasionados al bus que trasladaba a los peleadores, incluido el vigente campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov, que iban a participar en el evento UFC 223 del pasado 6 de abril.

A pesar de la violenta reacción de Conor McGregor, el presidente de la empresa de MMA (Artes Marciales Mixtas) Dana White aún desea contar con su servicios para que sea rival de Khabib Nurmagomedov. El UFC sabe que una pelea del irlandés es una garantía de millones de dólares y la prueba ha sido las ganancias -más de 100 millones de dólares- que generó tras el combate que protagonizó contra el boxeador Floyd Mayweather el pasado 26 de agosto del 2017.

Además, Conor McGregor confesó que desea pelear nuevamente en UFC pese a una oferta de revancha que tiene de parte de Floyd Mayweather en el octágono.

