WWE: Ronda Rousey y su emotivo mensaje tras ganar el título femenino de Raw

Ronda Rousey se pronunció en su cuenta de Twitter un día después de hacerse merecedora del título femenino de Raw en el mega evento, SummerSlam 2018, realizado el pasado domingo. La ex peleadora de UFC se refirió de manera profunda al cinturón obtenido y al esfuerzo de todas las mujeres en toda la historia de la WWE.

"La creatividad del destino nunca deja de asombrarme... No tomo esta responsabilidad a la ligera. Voy a dedicar cada fibra de mi ser para continuar y elevar el legado de las decenas de mujeres que dieron sus cuerpos y corazones a la WWE para llegar hasta aquí.", publicó 'Rowdy' en redes sociales.

Rousey consiguió su primer cinturón en la WWE tras derrotar con facilidad a Alexa Bliss, convirtiéndose en la primera peleadora en conseguir un título tanto en MMA como en lucha libre y la segunda en ambos géneros. El primero en lograr tal hazaña fue Brock Lesnar.

The creativity of fate never ceases to amaze me... I do not take this responsibility lightly. I will devote every fiber of my being to carry on and elevate the legacy of the scores of women who gave their bodies and hearts to the @wwe to get us this far. #rawwomenschampionship pic.twitter.com/gUTMVDQyKO