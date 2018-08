WWE Raw EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: ¿Adiós, Brock Lesnar? Inicia la era de Roman Reigns y Ronda Rousey

El WWE Monday Night Raw de este lunes 20 de agosto (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) mostrará a dos flamantes campeones en la arena del Barclays Center de Brooklyn en Nueva York: Roman Reigns (cinturón Universal) y Ronda Rousey (cinturón Divas de Raw).

Tras vencer a Brock Lesnar, quien posiblemente regrese a UFC para pelear con Daniel Cormier, Roman Reigns tiene la pista libre para poder iniciar un nuevo legado en la WWE. El samoano acabó con la racha de 502 días invicto de la 'Bestia Encarnada' y todo a punta que, ahora, su próximo rival en el camino será el gigante Braun Strowman, poseer del maletín Money in the Bank..

¿Qué hay de Brock Lesnar? No se ha filtrado el resultado de la reunión entre él y los agentes de la WWE, esto ya debió haberse hecho oficial. La compañía de Vince McMahon tampoco ha publicado algún comunicado confirmando su salida o renovación en sus redes sociales. Parece que el tiempo de Lesnar en la WWE llegó a su fin, al menos, por ahora.

En tanto, Ronda Rousey se lucirá como nueva monarca del cinturón femenino de Divas de Raw. En SummerSlam, 'Rowdy' no tuvo problemas para derrota a Alexa Bliss y, según los rumores de la prensa estadounidense, su próximo oponente será la legendaria Nikki Bella.

Perú: 7:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes 17 de julio)

Congrats Big Dog @WWERomanReigns on slaying the beast and winning that #UniversalChampionship. 😁😁 👊🏾 #dontletthesmilefoolya