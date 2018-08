WWE SummerSlam 2018 EN VIVO ONLINE por FOX Action: Brock Lesnar y Roman Reigns pelean hoy en Nueva York

El WWE SummerSlam 2018 se realizará este domingo 19 de agosto (4.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE DIRECTO vía FOX Action y WWE Network) en la arena del Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, con el posible desenlace de la rivalidad entre Brock Lesnar y Roman Reigns, quienes prometen emocionar a todos su fans en el 'main event' durante la pelea por el cinturón Universal de Raw.

Desde aquel WrestleMania 31, la rivalidad entre Brock Lesnar y Roman Reigns ha ido creciendo con aspectos positivos y negativos y, por el momento, ambos son las claves para que la WWE continúe siendo exitosa en el mercado televisivo de los Estados Unidos. Sin embargo, llega a un tiempo en que todo debe llegar a su final y el público pide un cambio de orden después del SummerSlam 2018.

A Roman Reigns se le han dado chances innumerables, a veces de forma forzada, para que sea el nuevo rostro de la WWE. Es decir, Vince McMahon desea convertir al samoano como una actual versión del legendario The Rock. La apuesta tardó demasiado -años- y es que Reings no era de la preferencia de todos los fanáticos. Y en SummerSlam 2018, se espera que el "proyecto Reigns" fluya como el agua y que, de una vez por todas, derrote al Brock Lesnar y así se convierta en el flamante monarca del cinturón Universal.

"Lo que más me gusta de esta rivalidad es que Roman Reigns no tiene miedo a Brock Lesnar. Si Roman dejase entrever el más mínimo resquicio de miedo, no podría volver a subir a un ring WWE. Es un tío duro, como su padre, además de un atleta de primera, impresionante. Insisto en que lo que más me gusta es que Lesnar no le asusta en absoluto, y conozco a muchos tíos que tienen miedo de Lesnar. Por no mencionar que yo tuve que enfrentarme a él cuando tenía 54 años", opinó Ric Flair.

En la otra esquina, tenemos a Brock Lesnar. La 'Bestia Encarnada' es uno de los pocos sobrevivientes de la vieja escuela de la WWE donde pasaron luchadores como The Rock, The Undertaker, Stone Cold y Bill Goldberg, y, posiblemente, el SummerSlam 2018 será el escenario para decir "adiós" a todos estos años como campeón de la WWE.

El contrato de Brock Lesnar está por terminarse y todo indica que su carrera continuará en la UFC, empresa de Artes Marciales Mixtas. Mucho dependerá del resultado y por este motivo que muchos dan como ganador a Roman Reigns. Todo puede suceder esta noche en SummerSlam 2018.

Ronda Rousey, en tanto, podría igualar el récord que ostenta Brock Lesnar pero en la rama femenino. Ser campeón del UFC y, también, en la WWE. La excampeona de peso gallo se ha entrenado muy bien para el SummerSlam 2018 y parte como favorita para la lucha contra Alexa Bliss.

Por otro lado, AJ Styles defenderá el cinturón del Campeonato Mundial de la WWE ante Samoa Joe. El 'Fenomenal' no la tendrá nada fácil pero siempre tiene un 'truco bajo la manga' para sorprender a sus rivales.

Seth Rollins enfrentará a Dolph Ziggler por el cinturón Intercontinental de la WWE, mientras que Jeff Hardy buscará arrebatarle el título de los Estados Unidos a Shinsuke Nakamura.

HORARIO: WWE SUMMERSLAM 2018

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 5.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 4.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 2.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

CARTELERA: WWE SUMMERSLAM 2018

- Brock Lesnar (C) vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal.

- AJ Styles (C) vs. Samoa Joe por el Campeonato de la WWE.

- Alexa Bliss (C) vs. Ronda Rousey por el Campeonato de mujeres de Raw.

- Carmella (C) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el Campeonato de mujeres de SmackDown.

- Shinsuke Nakamura (C) vs. Jeff Hardy por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Dolph Ziggler (C) con Drew McIntyre vs. Seth Rollins con Dean Ambrose por el Campeonato Intercontinental.

- The Bludgeon Brothers (c/Luke Harper y Erick Rowan) vs. The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, dos por confirmar) por el Campeonato de parejas de SmackDown.

-Braun Strowman vs. Kevin Owens por el Maletín de Money in the Bank.

-Daniel Bryan vs. The Miz.

-Finn Balor vs. Baron Corbin.

KICKOFF SUMMERSLAM 2018

B-Team (c/Bo Dallas y Curtis Axel) vs. The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) por el Campeonato por parejas de Raw, Cedric Alexander (C) vs. Drew Gulak por el Campeonato del peso Crucero Rusev y Lana vs. Andrade 'Cien' Almas y Zelina Vega.

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE SUMMERSLAM 2018

La transmisión del evento WWE SummerSlam 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE SummerSlam 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el SummerSlam 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE SUMMERSLAM 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE SummerSlam 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.