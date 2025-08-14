Ni Lebron James ni Lionel Messi: este jugador superó a las mega estrellas y ya es el número 1 mundialmente

El vínculo entre un fanático y su ídolo a menudo no tiene límites, ya que los seguidores buscan la forma de acercarse más a sus figuras favoritas, como asistir a los entrenamientos, partidos o compartir celebraciones. Sin embargo, una de las maneras más comunes de mostrar admiración es mediante la compra de camisetas. En este sentido, el gerente general de Los Ángeles FC, John Torrington, destacó que Son Heung-Min ha superado a todos los atletas a nivel mundial al tener la prenda más vendida con su nombre.

¿Qué jugador supera a Lionel Messi y LeBron James?

Son Heung-Min llegó a la Liga de Fútbol Mayor (MLS) el pasado 6 agosto tras ser fichado por los Ángeles luego de permanecer 10 temporadas en el Tottenham. El surcoreano comentó que su salida del fútbol europeo fue la más difícil de su carrera. "Necesito un nuevo entorno para superarme. Necesito un pequeño cambio; 10 años es mucho tiempo", declaró el delantero en la conferencia de prensa pasada.

Desde su anuncio en el torneo, el club ha compartido múltiples fotografías donde el jugador luce la nueva camiseta que llevará en la temporada. Esto despertó el interés entre el público por adquirir la indumentaria de la estrella mundial, por el cual no dudaron en adquirirlo sin importar el precio. "Es el jeryseys más vendido de cualquier deporte en el mundo en este momento", sostuvo el gerente de la LAFC al programa talSPORT.

En la entrevista, Thorrington explicó que en la segunda semana del ingreso de Heung-Min ha conseguido tener la máxima venta de polos en la MLS, superior a los números del campeón del mundo, Lionel Messi. Además, el dirigente aclaró que las cifras exceden a cualquier otro deportista del mundo como LeBron James, Cristiano Ronaldo y Stephen Curry.

"Si tomamos en cuenta desde que firmó con el LAFC hasta ahora, ha vendido más camisetas que cualquier otro atleta en el mundo", resaltó con orgullo el copresidente. Según la página de la MLS, el precio del atuendo oscila entre los $39.99 hasta los 134.99 dólares, ya que depende del modelo y del género.

¿Cuándo jugará Son Heung-Min en la MLS?

Son Heung-Min debutó con los LAFC el pasado 9 de agosto en el empate contra los Chicago Fire. El surcoreano ingresó en la segunda mitad al reemplazar al juvenil David Martínez Morales. El delantero tuvo destacadas actuaciones que generaron gran expectación entre los aficionados, aunque no logró concretar ningún gol. Se espera que adquiera ritmo del juego y sea titular ante New England este sábado 16 del presente mes.