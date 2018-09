Batista contó el porqué dejó la WWE en 2010

Dave Bautista, más conocido como 'Batista' por sus años en la WWE, contó cuál fue la razón por la que dejó la empresa de lucha libre en el 2010 pese a ser uno de los principales personajes en aquella época. En una conversación en el programa 'TalkSport', Batista confesó que quería mejorar sus cualidades como actor y no se lo permitieron estando con contrato vigente en la WWE.

"Todo comenzó descubriendo que era un actor horrible y que quería mejorar eso mientras seguía en la WWE. Ellos no me dieron la oportunidad dentro de la compañía, así que les pregunté si podía tener la oportunidad de hacerlo fuera de la compañía y dijeron absolutamente no. Entonces les dije que iba a dejar que mi contrato expirara y que luego me iba a marchar para ser un actor", dijo el 'Animal'.

Luego de salir de la WWE, el ahora actor consiguió el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia en el 2013, por lo que estuvo alrededor de tres años con algunos pequeños empleos sin resaltar. Esa también fue una de las cosas que resaltó en una entrevista.

"Fue valiente y un tanto estúpido, porque estuve tres años apenas trabajando. Mi vida en la WWE era muy buena, muy confortable y me podría haber quedado, pero quería hacer otra cosa", sostuvo.

Como se recuerda, en el 2014, Batista regresó a los cuadriláteros de la WWE para promocionar Guardianes de la Galaxia y en su estadía ganó el Royal Rumble y fue estelarista en Wrestlemania pero perdió a manos de Daniel Bryan en una lucha que también incluía a Randy Orton y el más prestigioso título de la empresa.