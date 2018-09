WWE negocia con The Rock pensando en el programa 1000 de SmackDown

La WWE piensa seriamente en la vuelta de Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, y, por esta razón, ya negocia con los representante del luchador y actor estadounidense para que tenga una aparición especial durante la emisión de programa 1000 de la marca SmackDown, a celebrarse el 16 de octubre en Washington, y, también, para el gran evento en New Jersey del 7 de abril de 2019, fecha en que se llevará a cabo el próximo WrestleMania 35.

De acuerdo al periodista Barn Burner, del podcast 'Fired Up', la WWE y The Rock estaría cerca de cerrar el acuerdo para estas dos apariciones, aunque el otro objetivo sería tenerlo en el Royal Rumble. De cumplirse, la noticia haría muy feliz a viejos y nuevos fanáticos del Wrestling ya que no ven al samoano en el ring desde el WrestleMania 32 (2016), cuando John Cena estaba a punto de ser atacado por los miembros de la Wyatt Family.

Como se recuerda, The Rock fue clave en el ascenso y popularidad de la marca SmackDown, que fue una opción aparte para los fans al viejo y famoso Raw. Además, junto a Triple H, el samoano participó en la promoción de esta exitosa apuesta de la WWE que se mantiene vigente hasta nuestro días.

El aniversario 1000 de SmackDown cuenta con tres luchas confirmadas y, asimismo, contará con la aparición especial del legendario The Undertaker. A continuación os dejamos con la cartelera actualizada: AJ Styles vs. Samoa Joe, Daniel Bryan vs. The Miz y Jeff Hardy vs. Randy Orton.