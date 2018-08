Ronda Rousey vs. Alexa Bliss EN VIVO ONLINE vía FOX Action por WWE SummerSlam 2018

Ronda Rousey y Alexa Bliss combatirá este domingo 19 de agosto (8.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action y WWE Network) en la cuadrilátero del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, por el cinturón femenino de Divas de la WWE en una de las luchas más esperadas del SummerSlam 2018.

La excampeona de peso gallo de UFC, Ronda Rousey tiene una cuenta pendiente con Alexa Bliss, quien ha sido confirmada para Evolution ante Trish Stratus. La actual campeona de Raw atacó a 'Rowdy' cuando esta estaba a punto de ganar el cinturón ante Nia Jax en Money in the Bank. Eso ha provocado una gran rivalidad entre ambas, pero Rousey se ha preparado lo suficiente para imponerse en el WWE SummerSlam 2018.

Por este motivo, Ronda Rousey saldrá con todas las intenciones de imponerse a Alexa Bliss. Es la favorita del público y, también, en las casas de apuestas. Al lograr el título repetirá lo hecho por Brock Lesnar: poseer el título de la UFC y WWE (en diferentes años).

Si Ronda Rousey obtiene el cinturón sobre Alexa Bliss, se espera que su siguiente rival sea la legendaria Nikki Bella, quien estará presente en el SummerSlam 2018 junto a su hermana, Brie, en el evento Evolution. De ser así, será una batalla muy interesante para el agrado de los fanáticos de la WWE.

Cabe mencionar que la pelea más importante del WWE SummerSlam 2018 será la que protagonicen Brock Lesnar y Roman Reigns.

HORARIO: WWE SUMMERSLAM 2018 EN VIVO ONLINE

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 5.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 4.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 2.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

CARTELERA: WWE SUMMERSLAM 2018

- Brock Lesnar (C) vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal.

- AJ Styles (C) vs. Samoa Joe por el Campeonato de la WWE.

- Alexa Bliss (C) vs. Ronda Rousey por el Campeonato de mujeres de Raw.

- Carmella (C) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el Campeonato de mujeres de SmackDown.

- Shinsuke Nakamura (C) vs. Jeff Hardy por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Dolph Ziggler (C) con Drew McIntyre vs. Seth Rollins con Dean Ambrose por el Campeonato Intercontinental.

- The Bludgeon Brothers (c/Luke Harper y Erick Rowan) vs. The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, dos por confirmar) por el Campeonato de parejas de SmackDown.

-Braun Strowman vs. Kevin Owens por el Maletín de Money in the Bank.

-Daniel Bryan vs. The Miz.

-Finn Balor vs. Baron Corbin.

KICKOFF SUMMERSLAM 2018

B-Team (c/Bo Dallas y Curtis Axel) vs. The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) por el Campeonato por parejas de Raw, Cedric Alexander (C) vs. Drew Gulak por el Campeonato del peso Crucero Rusev y Lana vs. Andrade 'Cien' Almas y Zelina Vega.

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE SUMMERSLAM 2018

La transmisión del evento WWE SummerSlam 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE SummerSlam 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el SummerSlam 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE SUMMERSLAM 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE SummerSlam 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.