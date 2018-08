SummerSlam 2018 EN VIVO ONLINE por FOX Action: horario, canales, transmisión y todas las peleas | Brock Lesnar vs Roman Reigns:

El SummerSlam 2018 podría marcar el fin de la 'Era de la Bestia' en la WWE. Brock Lesnar y Roman Reigns se enfrentarán este domingo (6.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action) en el ring del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, por el cinturón Universal de la WWE.

Brock Lesnar ha sido un campeón muy cuestionado por los fanáticos de la WWE debido a las reducidas oportunidades que ha tenido para defender su título y, además, cuando lo hace tampoco logra ser entretenido. Al borde de culminar su contrato, se cree que SummerSlam será la última aparición, al menos, en este año de la 'Bestia Encarnada', ya que se especula que continuará su carrera en el UFC para retar a Daniel Cormiert, campeón de semipesado y peso pesado de esa compañía.

El rumor crece después de haber puesto fin a su relación con su representante Paul Heyman. Por este motivo, la WWE espera que con la salida de Brock Lesnar sea Roman Reigns el nuevo del cinturón Universal de la WWE pues poco a poco ha ido ganándose -a veces forma forzada- la aprobación de los fans. Este SummerSlam marcará un antes y un después, sin duda.

Aunque, tampoco hay que descarta que Brock Lesnar decida renovar. El último jueves sostuvo una reunión con Vince McMahon y veremos que sucede después de SummerSlam 2018 para sacar conclusiones.

NO TE LO PIERDAS: WWE SummerSlam 2018: revisa la cartelera del gran evento de lucha libre [FOTOS]

Por otro lado, la lucha entre AJ Styles y Samoa Joe será el otro plato fuerte de la noche. Asimismo, Ronda Rousey retará a Alexa Bliss por el cinturón femenino de Divas y, también, Seth Rollins buscará coronarse con el título Intercontinental de la WWE en su lucha frente a Dolph Ziggle. Todo esto y mucho más acción, el domingo, en SummerSlam 2018.

HORARIO: WWE SUMMERSLAM 2018

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 5.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 4.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 2.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

CARTELERA: WWE SUMMERSLAM 2018

- Brock Lesnar (C) vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal.

- AJ Styles (C) vs. Samoa Joe por el Campeonato de la WWE.

- Alexa Bliss (C) vs. Ronda Rousey por el Campeonato de mujeres de Raw.

- Carmella (C) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el Campeonato de mujeres de SmackDown.

- Shinsuke Nakamura (C) vs. Jeff Hardy por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Dolph Ziggler (C) con Drew McIntyre vs. Seth Rollins con Dean Ambrose por el Campeonato Intercontinental.

- The Bludgeon Brothers (c/Luke Harper y Erick Rowan) vs. The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, dos por confirmar) por el Campeonato de parejas de SmackDown.

-Braun Strowman vs. Kevin Owens por el Maletín de Money in the Bank.

-Daniel Bryan vs. The Miz.

-Finn Balor vs. Baron Corbin.

Kickoff SummerSlam 2018

B-Team (c/Bo Dallas y Curtis Axel) vs. The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) por el Campeonato por parejas de Raw, Cedric Alexander (C) vs. Drew Gulak por el Campeonato del peso Crucero Rusev y Lana vs. Andrade 'Cien' Almas y Zelina Vega.

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE SUMMERSLAM 2018

La transmisión del evento WWE SummerSlam 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE SummerSlam 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el SummerSlam 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE SUMMERSLAM 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE SummerSlam 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.