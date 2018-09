Rafael Nadal tras retirarse del partido: "Odio retirarme, pero seguir así hubiera sido demasiado"

Rafael Nadal se pronunció ante la prensa luego de abandonar el partido que disputaba contra Juan Martín Del Potro para el pase a la gran final del US Open 2018.

El tenista español no dudó en mostrar su fastidio tras lo ocurrido: "Odio retirarme, pero seguir un set más jugando así hubiera sido demasiado para mí". Indicó también que sería el mismo problema que lo aqueja desde antes.

Asimismo, Nadal explicó que intentó esperar hasta el último momento para ver si podía seguir: "Esperé todo lo que pude. Puede imaginar que es muy difícil para mí decir adiós antes del final del partido, pero en cierto momento uno tiene que tomar una decisión"

Finalmente, aseguró que no se trataría de una lesión que preocupe: "La gravedad no creo que sea mucha, es la de siempre. Pero es limitante y más que limitante, me imposibilita competir".

Dato

Del Potro se medirá ante Djojovic en la final del US Open 2018.