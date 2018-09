Djokovic vs Nishikori EN VIVO: vibrante duelo por semifinales del US Open 2018

El serbio Novak Djokovic se enfrentará al nipón Kei Nishikori este viernes a las 5 p.m. (hora peruana) en la segunda semifinal del US Open 2018, en un vibrante duelo por el pase a la gran final del Grand Slam. Sigue las incidencias en Libero.pe.



Djokovic intentará continuar con su buen hacer después de ganar 24 de sus últimos 26 partidos; unos resultados impresionantes que incluyen títulos en Wimbledon y el Masters 1000 de Cincinnati, el único que le quedaba por conseguir en su brillante carrera profesional.

El 'Nole' tiene un resultado favorable de 14-2 en sus enfrentamientos con Nishikori, cuya última victoria sobre el serbio llegó en las semifinales del US Open del 2014, cuya final perdió ante el croata Marin Cilic.



"No puedo decir que sea el mejor rival para mí (...) Tengo una muy buena calificación en los duelos contra él, pero eso no dice nada ni tampoco garantiza la victoria", aseguró.

Djokovic comentó que, debido a que Nishikori juega tan rápido, siempre le obliga a tener que estar muy concentrado y luchar al máximo.



Por su parte, Nishikori dijo que afrontará el partido sin ningún tipo de presión, convencido de que podrá hacer un buen tenis, que es la única preocupación que tiene.