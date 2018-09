Nike y su campaña de empoderamiento a las mujeres [VIDEO]

Nike, la marca número 1 de prendas de vestir y calzado a nivel mundial, ha definido la innovación y el diseño para mujeres durante más de 40 años.

Nike elimina las barreras y hace crecer el mercado deportivo al acelerar la cultura deportiva para las mujeres en todo el mundo.

Nike defiende a las mujeres y a las niñas a nivel mundial a través del lente del deporte. Creemos en el poder del deporte para hacer avanzar al mundo - para romper barreras, para unir a las personas e inspirar a la acción. Nike se compromete a continuar con este legado al brindarles a las mujeres la oportunidad de desarrollar todo su potencial, en las canchas y en la vida.

Nike cree que las mujeres tienen el poder de cambiar el mundo. Desde ser pioneros en la primera maratón femenina en los Juegos de 1984 y nuestro activismo en la implementación del título iX en EE. UU. Hasta los esfuerzos de base en todo el mundo para que los niños participen activamente, Nike reconoce las barreras al deporte que las mujeres enfrentan de manera única.

A través del poder del deporte, las mujeres están promoviendo sus ciudades y culturas de una manera que no se puede ignorar, lo que inspira a cada vez más mujeres a encontrar su fortaleza y confianza interna a través del deporte.

Acerca del Grito de Guerra

Las mujeres están en la cima de su juego y están haciendo que el mundo las escuche todos los días, en el deporte y en la vida. RallyingCry (Grito de Guerra) el nuevo comercial de Nike, es una celebración de mujeres fuertes e independientes que experimentan la frustración, la euforia y la emoción pura que solo el deporte puede aportar. Captura la alegría visceral y vocal del deporte, sirviendo como un grito de guerra para inspirar a otras mujeres a expresar su poder y hacer avanzar el mundo a través del deporte. Es un llamado a la acción para hacer que el mundo escuche.

El comercial presenta atletas* de toda Asia Pacífico y Latinoamérica, como AmberLiu, cantante y bailarina de Corea del Sur; AoriNishimura, skater japonesa; Valeria Piazza, defensora peruana para el empoderamiento de las mujeres; Rachwin Wong, actriz tailandesa y ávida corredora; y Sam Kerr estrella de fútbol australiana.

Como parte de una campaña más amplia de Just Do It, el comercial Grito de Guerra se emitirá en países de Asia Pacífico y América Latina a partir del 12 de septiembre.

*Si tienes un cuerpo, eres un atleta.

Acerca de la campaña en Perú

Nike hace un manifiesto para las mujeres de todo el mundo con su nueva campaña. Se trata de empoderar, inspirar y expresar el disfrute por el deporte y su capacidad para lograr todo lo que una se propone. Valeria Piazza, deportista y activista social (ex Miss Perú) es la primera peruana en formar parte de un spot publicitario de la campaña Just Do It a nivel mundial.

Valeria celebra, inspira y empodera a las mujeres a través del deporte. Ella es una firme creyente de que el ejercicio puede dar la fuerza y confianza para hacer que las mujeres sean imparables en su día a día. Esto va en sintonía con los valores de Nike, que cree que el deporte enseña a mujeres y niñas a exigirse más allá de lo que pensaban era posible y a tomar mayores pasos sin importar lo que se les ponga en frente.

El deporte siempre ha sido una parte fundamental de su vida. Solía hacer ejercicio para verse bien y estar saludable, pero a comienzos de este año le fue diagnosticada una enfermedad autoinmune que la dejó en cama durante varios meses. Los doctores le dijeron que no podría volver a hacer ejercicio nunca más. Sin embargo, no fue el caso. El deporte fue parte fundamental de su recuperación.

Como parte de la campaña Nike tiene planeado un evento diseñadopara todos los niveles de entrenamiento y, sobre todo, para empoderar a las mujeres peruanas. Una celebración de la mujer fuerte e independiente que expresa sus emociones.

El evento será realizado el Miércoles 26 de Septiembre y la asistencia será gratuita.

EL ELENCO

AmberLiu

Amber hizo su debut como miembro del grupo femenino surcoreano f(x) en el 2009, y ahora canta, rapea, produce sus propios videos musicales, compone sus canciones y actúa. Su positividad, personalidad extrovertida y defensa de la igualdad de género inspira a las jóvenes de todo el mundo. Ella comparte su pasión por correr y entrenar con la esperanza de motivar a las niñas a superarse a sí mismas a través del deporte.

AoriNishimura

Aori comenzó a andar en skate a los 7 años, y rápidamente comenzó a dominar el podio en competencias en su país natal, Japón. En el 2017, alcanzó el nivel de clase mundial cuando se convirtió en la primera atleta japonesa en ganar el evento X-Games y tiene grandes esperanzas en el camino a Tokio 2020.

Tayla Harris

Tayla es uno de los nombres más importantes en el fútbol australiano y compite como boxeadora profesional durante la temporada baja. Como atleta líder en dos deportes dominados por hombres, ella está allanando el camino para la próxima generación de atletas.

Lauren Tsai

Lauren saltó a la fama como la siguiente "itgirl" en Tokio, capturando la atención de la juventud japonesa. Mientras construía su carrera como modelo, abrió su camino como ilustradora. Le encanta hacer ejercicio regularmente en el gimnasio y correr.

Valeria Piazza

Valeria fue coronada Miss Perú en el 2016, y ahora trabaja activamente en nombre de varias iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y está próxima a lanzar su propia ONG. A principios del 2018, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que la dejó en cama durante varios meses. El deporte y un estilo de vida saludable fueron cruciales para su recuperación y ahora usa su historia para ayudar a las mujeres peruanas a encontrar su fortaleza.

Rachwin Wong

Nacida y criada en Bangkok, Rachwin es una conocida actriz tailandesa y ávida corredora. Ella se enamoró de correr en los últimos años, una pasión que se elevó mientras participaba en una carrera benéfica desde el punto más al sur hasta el más septentrional de Tailandia, beneficiando a los hospitales locales. Rachwinantes no era muy deportista y ahora es un ícono que usa el deporte para inspirar a las mujeres tailandesas a moverse y crear una sociedad más saludable.

Yoyoka Soma

Yoyokaes una baterista prodigio de tan solo 8 años que se convirtió en una sensación en las redes sociales después de que su participación en el concurso de percusión "Hit Like A Girl" se hizo viral.

Serena Williams

Serena Williams es la mejor atleta del mundo, dominando el deporte del tenis desde 1995 y ganando 23 títulos de Grand Slam. Su influencia ha trascendido mucho más allá del tenis, y continúa siendo una fuerza motriz para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Sam Kerr

Sam irrumpió en la escena de la W-League a la edad de 15 años con Perth Glory, y desde entonces se ha convertido en una de las estrellas deportivas de mayor crecimiento y más inspiradoras de Australia. Es conocida por su forma de celebrar, haciendo un flip hacia atrás y por su forma prodigiosa de controlar el balón con la cabeza, ha acumulado varios premios de prestigio en el transcurso de su carrera.

KoharuSugawara

Koharubaila desde que era una niña y ahora es conocida a nivel mundial. Ha compuesto varias coreografías y ha colaborado con muchos artistas. Le gusta ayudar, dictando talleres gratuitos para bailarines universitarios.