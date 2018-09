Terrible 'golpe bajo' de Gennady Golovkin sobre Saúl 'Canelo' Álvarez en la antesala

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se han declarado la guerra y prometen resolver este conflicto el próximo 15 de septiembre (9.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO vía Televisa, Azteca, Space y HBO) en el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas. Ambos ya se encuentran listos para ponerse los guantes en la 'Ciudad del Pecado', pero, por ahora, lo hacen frente a las cámaras de la prensa norteamericana.

Esta vez fue el kazajo Gennady Golovkin quien respondió a los insultos de Saúl 'Canelo' Álvarez diciéndole una fuerte acusación sobre el uso de sustancia para sacar ventaja sobre sus rivales. Como se recuerda, ambos debieron enfrentarse el pasado 5 de mayo, sin embargo, el mexicano dio positivo por consumo del anabolizante Clembuterol y fue suspendido por un periodo de seis meses.

En su defensa, Saúl 'Canelo' Álvarez alegó que aquello se dio por el hecho de haber consumido carne contaminada en su país y negó cualquier uso de anabolizantes. No obstantes, estás palabras no convencieron en absoluto a Gennady Golovkin quien aprovechó el micrófono para contraatacar al mexicano.

"No creo que fuera la carne. No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido", dijo Gennady Golovkin.

"No se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos. Las marcas de inyecciones son evidentes. "Por todos lados, en los bíceps, el estómago… podías ver las marcas por todo su cuerpo… pero ahora mismo es lo último en lo que estoy preocupado. Ahora estoy centrado en la pelea", agregó el kazajo.

Saúl 'Canelo' Álvarez, por su parte, argumentó que las declaraciones de Gennady Golovkin son totalmente malintencionadas y advirtió que le dará una lección el sábado en Las Vegas.

"Estos son los gritos y lamentos de alguien que se está ahogando. Son las excusas que están poniendo por lo que se les viene el sábado, que es una derrota para ellos", aseguró.