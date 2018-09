Batista explotó en Twitter al no ser invitado para el episodio 1000 de SmackDown

Dave Bautista, más conocido como Batista en el mundo de la lucha libre, mostró en Twitter su malestar al revelar que no fue invitado para el programa número 1000 de SmackDown a realizarse el próximo martes 16 de octubre en Washington DC.

Esta noticia de su ausencia en el programa 1000 de la marca azul de la WWE la dio a conocer en un tweet cuando le respondió a un fanático.

Un usuario de las redes sociales comentó en su Twitter que estaba muy deseoso de acudir al episodio 1000 de SmackDown, en el que esperaba ver el regreso, por lo menos de un día, de su luchador favorito, Batista.

El mismo Batista respondió que no lo habían invitado pese a que la realización de este programa sería en su tierra natal, Washington DC.

"¡Sorpresa, sorpresa! no me han invitado y es en mi pueblo natal. Supongo que ya no es algo que debería asombrarme", comentó el intérprete de Drax en los 'Guardianes de la Galaxia'.

Pese a que aún falte poco más de un mes para dicho evento, se sabe que para este tipo de espectáculos especiales la planificación es bien minuciosa y con tiempo. Si, hasta el momento, no hay ninguna invitación de la WWE para con Batista, es muy probable que el luchador no vaya.