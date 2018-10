Conor McGregor sobre Mayweather: "Me gustaría boxear con él otra vez"

No oculta sus ganas. Conor McGregor se prepara para su regreso a las artes marciales mixtas y busca recuperar su cinturón de peso ligero por lo que hoy enfrentará a Khabib Nurmagomedov desde las 7:00 p.m. en el T-Mobile de Las Vegas. Sin embargo, el irlandés no dudo en hablar acerca de Floyd Mayweather y de sus ganas por volver a enfrentarlo.

'The Notorious' se siente confiado para el enfrentamiento de esta noche ante el ruso de 30 años, Khabib. Por lo que el irlandés señaló que cuando gane esta pelea, elegirá con quién luchar en su próximo duelo. Además agregó que ya tiene una lista hecha en donde aparece el popular 'Money'.

"Ciertamente estoy considerando algunas opciones. Está esta pelea (contra Nurmagomedov) y claro, opciones en el boxeo. Estoy muy emocionado al respecto", indicó el luchador en una entrevista para ESPN. Pero la cosa no quedó allí ya que agregó lo siguiente: “Si (Mayweather) tiene la valentía de lidiar con esto, como dice que la tiene, veamos qué sucede. Me gustaría boxear con él otra vez. Todo se está discutiendo. Cada regla está establecida. Si no es artes marciales mixtas, entonces no quiero saber nada. Es una pelea derecha de artes marciales mixtas o una pelea directa de box. Si buscan algo con reglas modificadas, prefiero pelear con el niño de nuevo. Si no quieres lidiar con esto, entonces no lo hagas y deja de decir que lo harás”.

Por lo pronto, McGregor alista su regreso al octógono para enfrentar a Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 en el combate más importante de la historia de las artes marciales mixtas (MMA). La máxima estrella de este deporte se enfrenta al ruso, que es el actual campeón de peso ligero y no ha perdido en 26 peleas y quiere seguir haciendo historia esta noche en Estados Unidos.

Cabe mencionar que el irlandés y Floyd Mayweather se enfrentaron en agosto de 2017. A pesar de estar inactivo, el estadounidense salió del retiro para enfrentar al luchador de las artes marciales mixtas y en ese entonces campeón estrella de la UFC, Conor McGregor. 'Money' se impuso en el décimo asalto por nocaut técnico y de esta manera, llegó a 50 victorias y cero derrotas en su carrera.