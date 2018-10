WWE RAW EN VIVO ONLINE HOY vía FOX Sports 2: The Undertaker y Kane pedirán revancha a Triple H

WWE Monday Night Raw EN VIVO vía FOX Sports 2: The Undertaker y Kane no están de acuerdo con los resultados del Super Show Down, que se llevó a cabo el último sábado en Australia, y, por este motivo, reaparecerán este lunes 8 de octubre (7.00 p.m. - hora peruana) en el Allstate Arena de Chicago, Illinois, para pedir la revancha a Triple H y Shawn Michaels con miras al Crown Jewel, que se realizará el 2 de noviembre en Arabia Saudita.

Triple H, con ayuda de su fiel camarada Shawn Michaels, resultó victorioso de su épica victoria sobre The Undertaker que, a pesar de tener la compañía de su hermano Kane, se quedó el amargo sabor de la derrota en Australia y, ahora, clama por una nueva pelea en la WWE. Los fanáticos están emocionados por saber cuál será la respuesta del líder de 'DX' pues, de cumplirse, todo indica que el evento elegido será el Crown Jewel.

Some Superstars will do whatever it takes to win a match, even if that means faking an injury... pic.twitter.com/rgZglDH8yM — WWE (@WWE) 8 de octubre de 2018

Por otro lado, Ronda Rousey acabó con The Riott Squad en Super Show Down y dejó claro sus intenciones de hacer la defensa de su cinturón femenino en el WWE Evolution, evento para el 28 de octubre, y hoy en el WWE Monday Night Raw podría conocerse a su nueva oponente. Existen rumores de que la elegida sería Nikki Bella.

The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose) están preparados para cualquier respuesta de The Dogs of War, quienes fueron derrotados en el Super Shown Down. No obstante, parece que ellos no serán la única amenaza, Braun Strowman volvería al programa de la WWE para presionar al 'Big Dog'.

Como se recuerda, Roman Reigns deberá defender su cinturón Universal ante Braun Strowman en Crown Jewel.

WWE RAW: HORARIOS

Perú: 7:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes 17 de julio)

CANALES DEL WWE RAW: VÍA FOX SPORTS 2

Perú: FOX Sports 2.

Costa Rica: FOX Sports 2.

México: FOX Sports 2.

Colombia: FOX Sports 2.

Ecuador: FOX Sports 2.

Panamá: FOX Sports 2.

Bolivia: FOX Sports 2.

Venezuela: FOX Sports 2.

Paraguay: FOX Sports 2.

Chile: FOX Sports 2.

Argentina: FOX Sports 2.

Uruguay: FOX Sports 2.

GUÍA TV: WWE RAW VÍA FOX SPORTS 2

DirecTV: Canal 608.

DirecTV HD: Canal 1608.

Claro: Canal 62.

Claro HD: Canal 518.

Movistar: Canal 502.

Movistar HD: Canal 74.