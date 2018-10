The Undertaker vs Triple H EN VIVO en la última pelea de estas leyendas en WWE Super Show-Down 2018

'The Undertaker' se enfrentará por última vez a Triple H EN VIVO y EN DIRECTO por el mega evento de la WWE el Super Show-Down. Evento que será realizado en Melbourne Cricket Ground en Australia.

La pelea más esperada del evento. Incluso la WWE la ha catalogado como 'El Capítulo Final' a esta rivalidad que inició en el año 1997. Se han enfrentado en tres ocasiones del Wrestlemania en donde el 'Enterrador' ganó todas.

La hora de inicio del Super Show-Down está programada para las 4 a.m. (hora peruana) por lo que se calcula que esta pelea se dé aproximadamente para las ocho de la mañana. El evento será transmitido por FOX Action (canal 184 Movistar, 561 DirecTV y 324 Claro)

Un evento en donde están programadas varias peleas que llaman la atención como la de John Cena en compañía de Booby Lashley contra Kewin Owens y Elias. Además de la de Ronda Rousey y compañía contra 'The Riot Squad'. Sin embargo, la pelea de fondo la protagonizarán The Undertaker contra Triple H.

Dropped by the @MCG this afternoon on the way to speak at Bastion Collective in Melbourne. This city is abuzz about #WWESSD. Spoke with @theheraldsun about what it’ll feel like with over 65,000 fans in the stadium ... tomorrow night is gonna be LOUD. pic.twitter.com/XsDSfSszQJ