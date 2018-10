WWE: La Roca recibió multimillonaria oferta para volver a subir al ring

Los fanáticos de la WWE saltan en un pie de alegría luego de que un portal estadounidense revelara que la leyenda de la lucha libre, The Rock, viene sosteniendo conversaciones con la empresa para volver a vestirse en de corto y subir al ring para deleite de sus fans.

Según la página The Dirty Sheets, La Roca habría recibido una oferta de U$S 20 millones para volver en Wrestlemania 35, evento a realizarse en abril del 2019 con sede en Arabia Saudita. La idea es que no solo vuelva sino que además regrese como campeón en de la WWE.

El objetivo principal es que el autor del 'codazo del pueblo' sostenga un combate con Roman Reings por el cinturón de la WWE en el evento. Incluso la oferta podría llegar hasta los 26 'palos' si es que el ahora actor de películas en Hollywood acepta llegar como campeón hasta el Summer Slam del próximo año.

De llegar a cristalizarse la oferta La Roca se convertiría en la leyenda de la lucha libre mejor remunerada por encima de figuras como Jhon Cena y Stone Cold, quienes en sus mejores tiempos llegaron apenas a los 10 millones.

Eso sí, las conversaciones entre el luchador y la empresa existen; sin embargo el deseo de Dwayne Johnson por continuar con su carrera como actor en Hollywood, además de sus planes por incursionar en un corto plazo en la política de Estados Unidos, podrían hacer que rechace la propuesta, aunque sus millones de fans en el mundo no pierden las esperanzas de verlo nuevamente en el ring.