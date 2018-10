WWE Super Show-Down: fecha, hora y canal del evento que se realizará en Melbourne, Australia

Este sábado 6 de octubre la WWE botará la casa por la ventana para la realización del primer PPV en Australia, específicamente en Melbourne. Este será el primer gran evento que dicha empresa de lucha libre realizará en el país de Oceanía.

Debido a la diferencia horaria del inicio del evento (4 a.m. / hora peruana) no se ha confirmado si habrá un kick-off, aunque por la cartelera de gran envergadura parece no ser necesario.

La pelea que de todas formas llama más la atención será la que protagonizarán The Undertaker y Triple H, en el combate denominado como "Por última vez".

Como se sabe, esta rivalidad entre dos íconos de la WWE tiene mucha historia desde la década de los '90 y en Australia será la última vez que se enfrenten en el mismo ring.

Esta lucha tiene el condimento especial que el "Hall of Famer" Shawn Michaels estará apoyando al 'Asesino Cerebral', mientras que en la esquina del 'Enterrador' estará su hermano, Kane.

Horarios del WWE Super Show Down

Perú: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 6:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Uruguay: 6:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Venezuela: 5:00 a.m.

Bolivia: 5:00 a.m.

España: 11 a.m.

Canales del WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo WWE Super Show Down EN VIVO ONLINE?

Si quieres seguir en Internet el evento WWE Super Show Down, libero.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al término de la velada luchística.