Luchador peruano contó cómo llegó a la WWE

Los hinchas de la WWE se sorprendieron al ver el debut de un luchador peruano la semana pasada. Se trata de 'Rayo', quien bajo el nombre de 'Mixon' hizo su primera aparición en el desarrollo de formación NXT.

En una entrevista, el peruano reveló cómo llegó a la WWE y quién fue la persona determinante para que se concrete tal sueño.

"Me hice muy amigo de Lio Rush en una empres independiente y él fue quien me insistió para que intente enviando mis datos a un correo importante y me llamaron", señaló la estrella de la WWE.

También comentó que su peor pelea fue una en la que participó con el mítico Mick Foley en su primera lucha.

"Mick tenía planeado algo y no lo hizo. Se olvidó por completo. Por cinco minutos nadie hizo nada en el ring. Ya al final se metió, pero igual ya había pasado un momento vergonzoso. De todas maneras, aprendí mucho con esa experiencia", dijo el peruano.