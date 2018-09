WWE: Paige recibió emotivos consejos de Daniel Bryan previo a su retiro [VIDEO]

Paige, luchadora británica de la WWE, se retiró de los combates a finales del 2017 a causa de una lesión en el cuello. A sus 26 años, todavía podía hacer un esfuerzo para volver al cuadrilátero ya que era una de las mejores estrellas de la compañía. No obstante, los médicos le recomendaron el retiro por el bien de su salud.

Precisamente, el último episodio de Total Divas de esta semana se tocó el tema del retiro de Paige. Se recordaron las imágenes sobre el anuncio que realizó en WrestleMania, máximo evento de la WWE.

"Esta es una de las cosas más difíciles que tendré que decir en toda mi carrera. Desafortunadamente debido a lesiones en el cuello, ya no puedo actuar como un competidora en el ring", dijo Paige, exluchadora de la WWE.

Paige decidió hacer este triste anuncio para sus fanáticos en el mismo lugar donde debutó y ganó el Diva's Championship hace cuatro años.

"Me gustaría agradecer a la WWE por permitirme hacer esto y entretener a cada uno de ustedes en los últimos cuatro años. Hace cuatro años, en Nueva Orleans, debuté y gané el Campeonato de Divas, y cuatro años después, Nueva Orleans es donde quiero retirarme", expresó Paige.

Paige recibió aplausos y cantos de "Esta es tu casa", aquello hizo llorar a la exluchadora.

"Y sí, esta siempre será mi casa", dijo Paige antes de salir del ring.

Todo esto fue transmitido en vivo y directo por los servicios de PPV de la WWE, pero pocos saben lo que hizo que antes de hacerlo. Paige buscó el consejo de Daniel Bryan, quien también sufrió una lesión similar que casi lo obliga a dejar la lucha libre.

El consejo clave de Daniel Bryan para Paige es no enfocarse en lo negativo y no hacer que parezca "pobre de mí" y pensar en las personas que ha conocido y las oportunidades que ha tenido.

Daniel Bryan también le recordó que ella pertenece a una familia de luchadores que trabajaron arduamente en el negocio durante décadas y que ella es la primera persona de su familia que luchó en la WWE.

La WWE le ha permitido a Paige hacer la transición dentro de la compañía y seguir siendo parte del universo de Wrestling, pero ahora como gerente general de SmackDown.

Cabe recordar que la WWE está preparando un documental que se transmitirá por el servicio WWE Nerwork, además, el rodaje de "Fighting With My Family", película que trata de la vida de Paige y que es dirigida por The Rock, se estrenará el próximo 1 de marzo de 2019.