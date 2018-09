Rey Misterio volverá a luchar en la WWE y debutaría en Crown Jewel

Se acabó el misterio, o mejor dicho, recién ha comenzado. Rey Mysterio, uno de los legendarios luchadores del Wrestling, pegará la vuelta a la WWE con un contrato de dos años y medio de duración (hasta el 2020). A faltar del anuncio oficial, el periodista Mike Johnson, de PWInsider, afirma que Vince McMahon logró convencer al mexicano-estadounidense para que debute el próximo mes de octubre en el evento Crown Jewel, a realizarse en Arabia Saudita.

De acuerdo a la información, Rey Mysterio tan solo quería tener un vínculo por un año y medio de duración. Sin embargo, la WWE logró convencerlo para que este se quede por un año más de lo previsto y con la posibilidad de poder renovar. Asimismo, tendrá la ventaja de ser una de las portadas del próximo videojuego W2K19 (PlayStation 4).

¿Raw o SmackDown? Aún no se han revelado los detalles sobre si Rey Mysterio estará presentando a alguna de estas dos marcas de la WWE. Por otro lado, lo que sí es seguro es que el enmascarado participará de los mejores eventos. Es decir, WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble, Hell in a Cell, Money in the Bank, entre otros.

Recordamos que Rey Mysterio ha aparecido en empresas como Triple A o NJPW. Este año ha realizado dos apariciones con WWE, la primera por sorpresa en el Royal Rumble y la segunda en el Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita.

Was a true pleasure to have one of the all time greats, @reymysterio stop by Storm Wrestling Academy today. Had the pleasure of working with Rey in WAR (Japan), WCW, and WWE