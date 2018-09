WWE RAW EN VIVO: The Undertaker, Brock Lesnar y Ronda Rousey en la resaca de Hell in a Cell 2018

La WWE celebró ayer domingo el Hell in a Cell 2018 con brillantes peleas y resultados sorpresivos. Hoy lunes se llevará a cabo el episodio 1321 de Monday Night Raw con toda la resaca del evento desde el American Airlines Center de Dallas, Texas. Transmisión será EN VIVO ONLINE desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 y las incidencias en Libero.pe.

Y es que Brock Lesnar dejó paralizado a todos al reaparecer y propinarle una paliza a Braun Strowman y Roman Reigns. La lucha por el Campeonato Universal tuvo que ser cancelada porque ambos peleadores estaban inconscientes. Sin embargo, la presencia de la ‘Bestia’ en la marca roja no está asegurada, pero si se revelará sus próximas intenciones.

Por otro lado, The Undertaker reaparecerá en Raw para contestarle a Triple H de cara a su combate en el evento Super Show-Down del próximo 6 de octubre en Australia. Y es que el ‘enterrador’ encaró a Shawn Michaels hace dos semanas y lo retó, pero el ‘asesino cerebral’ salió el lunes anterior a defenderlo.

Ronda Rousey, por su parte, retuvo el título femenino de Raw al derrotar a Alexa Bliss en un enfrentamiento muy equilibrado e incluso estuvo a punto de perder. ¿Se rendirá la denominada 'Diosa de la WWE'? ¿Aparecerán nuevas aspirantes para la 'Chica más mala del planeta'?

La guerra entre The Shield y 'The Dogs of War' llegó a su momento más peligroso ayer en Hell in a Cell debido a que se robaron las miradas cuando interrumpieron la pelea entre Roman Reigns y Roman Reigns. ¿Seth Rollins y Dean Ambrose se quedarán sentados o tomarán represalia contra Dolph Ziggler y Drew McIntyre?