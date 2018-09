WWE Hell In a Cell 2018 EN VIVO ONLINE vía FOX Action: horario, canales y cartelera de la pelea Roman Reigns vs Braun Strowman | GUÍA TV

Roman Reigns y Braun Strowman se enfrentarán este domingo 16 de septiembre (4.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action) en el ring del AT&T Center en San Antonio, Texas, Estados Unidos, por el cinturón Universal de la WWE en el main event del Hell in a Cell 2018. Strowman canjeará el maletín Money in the Bank.

Tras destruir a Brock Lesnar en el pasado SummerSlam, Roman Reigns deberá hacer defensa del campeonato Universal de la WWE frente al gigante Braun Strowman, quien utilizará el maletín Money in the Bank, luego de fallar en su primer intento debido a una ataque inesperado de la 'Bestia Encarnada'.

ROMAN REIGNS IS IN THE HOUSE. pic.twitter.com/qZoev2yKYk — College GameDay (@CollegeGameDay) 15 de septiembre de 2018

Al día siguiente, en Raw, Braun Strowman volvió intentar el canjeo de su maletín cuando Roman Reigns pelea frente a Finn Bálor. Sin embargo, sus camaradas de The Shield, Seth Rollins y Dean Ambrose, aparecieron por sorpresa para impedir que el exmiembro de la Familia Wyatt cumpliera su cometido.

Por este motivo, Braun Strowman amenazó a Roman Reigns en hacer realidad esta pelea en WWE Hell in a Cell 2018 con el canje de su maletín y, de esta manera, Seth Rollins y Dean Ambrose no tendrán oportunidad de entrometerse en sus planes en la arena del AT&T.

It’s gonna take more than that to put me down.... you have everything to fear and NO ONE to protect you. The #UniversalTitle will be MINE! #HIAC — Braun Strowman (@BraunStrowman) 11 de septiembre de 2018

"Cuando esa puerta se cierre entre Roman Reigns y Braun Strowman, yo estaré entre ellos como árbitro especial en Hell in a Cell", declaró Mick Foley, alias Mankind, quien fue designado por Vince McMahon para ser el árbitro oficial de este combate en la jaula de acero de la WWE.

En otras batallas interesantes del WWE Hell in a Cell 2018, AJ Styles defenderá el cinturón frente a Samoa Joe, Jeff Hardy lo hará frente a Randy Orton y, finalmente, Ronda Rousey volverá a medirse contra Alexa Bliss.

HORARIO: WWE HELL IN A CELL 2018

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 5.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 4.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 2.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

CARTELERA: HELL IN A CELL 2018

Lucha en pareja

Daniel Bryan y Brie Bella vs. The Miz y Maryse

Campeonato de la WWE

AJ Styles (c) vs. Samoa Joe

Kick-Off: Campeonato en Parejas de SmackDown

The New Day (Big E y/o Kofi Kingston y/o Xavier Woods) vs. Rusev y Aiden English (con Lana).

Dato: Sólo dos miembros de The New Day pueden participar de la lucha.

Hell in a Cell Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) vs. Braun Strowman (con Mick Foley como árbitro especial invitado).

Dato: Braun Strowman hará efectivo su contrato Money in the Bank.

Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Alexa Bliss

Hell in a Cell Match

Jeff Hardy vs. Randy Orton

Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Becky Lynch

Campeonato en Parejas de Raw

Dolph Ziggler y Drew McIntyre (c) vs. The Shield (Dean Ambrose y Seth Rollins)

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - HELL IN A CELL 2018

La transmisión del evento WWE Hell in a Cell 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Hell in a Cell 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WWE Hell in a Cell 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE HELL IN A CELL 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Hell in a Cell 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.