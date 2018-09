WWE Hell in a Cell 2018: esta es la cartelera completa con todas las peleas [FOTOS]

Este domingo 16 de septiembre se desarrollará el WWE Hell in a Cell 2018, el nuevo evento de la empresa de lucha libre, el cuan tendrá lugar en el AT&T Center. A continuación, conoce todas las luchas de este show.

El evento principal de WWE Hell in a Cell 2018 será el duelo por el Campeonato Universal. Roman Reigns defenderá su cinturón frente a Braun Strowman en una lucha de celda infernal. El condimento especial de la pelea será la aparición de Mick Foley como árbitro especial.

Otra pelea llamativa será el cara a cara que tendrá el campeón AJ Styles contra Samoa Joe, en el que defenderá el título Mundial WWE.

Además, Ronda Rousey pondrá en juego el CampeonaTO Femenil de Raw Ronda Rousey frente a Alexa Bliss, a quien se lo arrebató.

A continuación conoce toda la cartelera de WWE Hell in a Cell 2018, que iniciará desde las 6 p.m. (hora peruana) este domingo y será transmitido por FOX Sports Premium.

PELEAS WWE HELL IN A CELL

- Campeón Universal Roman Reigns vs. Braun Strowman (Lucha en Celda Infernal)

- Campeón WWE AJ Styles vs. Samoa Joe

- Campeona Femenil de Raw Ronda Rousey vs. Alexa Bliss

- Jeff Hardy vs. Randy Orton (Lucha en Celda Infernal)

- Campeona Femenil de SmackDown Charlotte Flair vs. Becky Lynch

- Daniel Bryan & Brie Bella vs. The Miz & Maryse

- Campeonato de Parejas de Raw Dolph Ziggler & Drew McIntrye vs. Seth Rollins & Dean Ambrose

- Campeones de Parejas de Raw The New Day vs. Rusev & Aiden English