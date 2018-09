WWE: Shawn Michaels y Triple H vs. The Undertaker y Kane para Crown Jewel

La WWE prepara una nueva sorpresa para sus fanáticos en este 2018 Según Davel Meltzer, periodista de Wrestling Observer, reveló que Vince McMahon planea volver a juntar a Shawn Michaels y Triple H, 'D-Generation X', para que se enfrenten contra The Undertaker y Kane, los 'Hermanos de la Destrucción', en el Estadio Internacional King Fahd de Riad, de Arabia Saudita, el viernes 2 de noviembre en Crown Jewel ('La Joya de la Corona').

A pesar de estar retirado, no se descarta que Shawn Michaels tenga más de una batalla, aparte de Crown Jewel este 2018, ya que el mismo comunicado informó que el famoso 'The Heartbreak kid' también sería parte de la cartelera del próximo Survivor Series, evento a llevarse a cabo el 18 de noviembre en el Staples Centers de Los Ángeles, California.

