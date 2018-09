¡WWE abre sus puertas! Realizará su primera audición en Sudamérica

La WWE no para de evolucionar y este lunes hizo un histórico anuncio al día siguiente del épico evento Hell in a Cell 2018. Y es que desde hace varios años la empresa lleva sus shows Raw y SmackDown a todos los lugares del mundo. Sin embargo, con el fin de subir un escalón en el mucho de la lucha libre realizará su primera audición en Sudamérica.

La compañía de Vince McMahon emitió un comunicado en su página web en el cual confirman que viajarán a Chile en diciembre para llevar a cabo su primer tryout. Estas pruebas durarán tres días y se darán oportunidad a 40 hombres y mujeres de cualquier parte de Latinoamérica. Los seleccionados entrenarán en el Centro de Desempeño WWE en Orlando, Florida.

Cabe mencionar que en el grupo de talentos que participarán en las audiciones están incluidos atletas de élite que tienen experiencia en artes marciales mixtas, judo, jiujitsu brasileño, futbol americano, boxeo, halterofilia, fisicoculturismo y lucha libre.

