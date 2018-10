WWE reveló a los mejores luchadores en la historia de SmackDown

A menos de dos semanas para celebrarse el episodio 1000 de SmackDown, la propia WWE elaboró una lista de los 15 mejores luchadores que pasaron por los rings de la marca azul.

En el primer lugar de la lista figura The Rock, quien a inicios de este milenio hizo lo que quiso con un personaje versátil que podía cambiar de heel a face con mucha facilidad, en parte debido a sus grandes condiciones con el micrófono.

Como no podía ser de otra forma, una de las máximas figuras de la WWE aparece en el segundo lugar. Se trata de The Undertaker, quien durante la década anterior fue prácticamente el dueño de SmackDown pese a no conseguir una gran cantidad de títulos.

AJ Styles figura en el tercer lugar de esta lista y se lo tiene más que ganado. Desde que Raw y SmackDown volvieron a separarse como dos 'marcas independientes', el actual campeón de la WWE tomó el protagonismo del programa azul.

En este ránking también figuran importantes estrellas que pasaron por los rings y que se encuentran retirados o que ya no pertenecen a la WWE, por ahora. Este es el caso de Edge, batista, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, John Cena, entre otros.

A continuación, la lista completa:

1.- The Rock

2.- The Undertaker

3.- AJ Styles

4.- Edge

5.- Eddie Guerrero

6.- Batista

7.- Kurt Angle

8.- The Usos

9.- The New Day

10.- Rey Mysterio

11.- Becky Lynch

12.- Randy Orton

13.- John Cena

14.- JBL

15.- Michelle McCool