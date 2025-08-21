Paige Bueckers destronó a Caitlin Clark en la WNBA | El récord que consolidó la Novata del Año ante las Sparks

Dallas Wings sufrió una ajustada derrota de 81-80 ante las Angeles Sparks en la última recta del juego. A pesar de la negativa, el ambiente se llenó de celebración en honor a Paige Bueckers, quien se consagró como la Novata del Año. Con un desempeño espectacular, la base se convirtió en la primera jugadora en la historia de la Asociación Nacional de Básquet (WNBA) en anotar más de 40 puntos en un encuentro, superando así la marca de la All-Star Caitlin Clark.

¿Paige Bueckers superó a Caitlin Clark en la WNBA?

El miércoles 20 de agosto, Las Wings volvieron a visitar el Cypto. com Arena, California, para chocar contra las Spark y tener la posibilidad de ascender en la posición del acumulado con el objetivo de clasificar a los octavos de la final. Sin embargo, el resultado no fue lo esperado, pese a los intentos en los tres primeros tiempos.

Aunque el protagonismo de la noche, se lo llevó Paige Bueckers por las múltiples jugadas. De ser seleccionada en la primera ronda en el draft 2025 y debutar en el mismo periodo, la base no ha dejado de sorprender a la afición por la magia que realiza con el balón, superando a la estrella Caitlin Clark. La base se consolidó como la Novata del Año por anotar 44 puntos con un porcentaje de tiro al menos el 80%.

"Siempre me he enorgullecido de mí misma y del equipo al ganar, así que ese es obviamente el objetivo principal. Sinceramente, creo que estoy muy orgullosa de este equipo, de su forma de luchar. Este equipo significa muchísimo para mí”, expresó la novata. Asimismo, la estadounidense resaltó el potencial colectivo del equipo, el cual permitió que logre esta hazaña memorable. "Mis compañeras me desmarcaban. Me hacían pantallas, hacían jugadas sin balón, intentaban abrirme espacios", explicó la profesional.

Bueckers también obtuvo el reconocimiento por haber anotado la mayor cantidad de puntos en una derrota e igualó el récord de la leyenda Deanna Nolan como la jugadora con más puntos en la historia de las Wings desde que participó en la WNBA.

Sophie Cunningham, compañera de Clark, desea jugar junto a Paige Bueckers

Sophie Cunningham confesó que tiene una amistad cerca con Paige Bueckers que sobrepasa la rivalidad en el campo. Siendo así que en la edición del 13 de agosto del podcast Show Me Something, programa que la jugadora de Indiana Fever conduce, señaló que estaría encantada de jugar con ella algún día porque considera que es increíble.