Paul Blackburn es la nueva incorporación de los Yankees | ¿Cuándo debutará el ex Mets en la MLB?
El All-Star tuvo un complicado inicio de campaña por afrontar diversas lesiones. Siendo su caso más reciente, una inflamación en la rodilla.
Una nueva sorpresa sacudió las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), ya que los New York Yankees hicieron oficial el fichaje de Paul Blackburn para el resto de la temporada. El lanzador formó parte de los Mets, rival histórico, hasta que el pasado martes 19 de agosto lo liberaron. El estadounidense podría debutar con su actual franquicia durante el fin de semana contra los Boston Red Sox, ya que fue inscrito en el roster activo de la serie de cuatro juegos.
¿Cuándo debutará Paul Blackburn con los Mets?
Paul Blackburn solo registró en el transcurso de la competencia siete apariciones, con una efectividad de 6.85 (ERA) y una proporción de ponches por base de 2.25. Sin embargo, estos números no reflejan su verdadero nivel porque gran parte de la temporada estuvo de baja debido a molestias graves en la espalda y la rodilla derecha.
El pasado 16 de agosto, después de la caída por 11-9 frente a los Mariners, la franquicia de que los Quees designaron para asignar al pelotero de 31 año. A los días de quedar libre, los Yankes hicieron una jugada peligrosa que algunos pueden asociarlo con lo ocurrido con Juan Soto. Esta incorporación permite que el bullpen se refuerza con un lanzador de calidad.
"Algo de profundidad, algo de longitud. Nuestro bullpen ahora mismo no cuenta con muchos jugadores que nos den mucha longitud", declaró el entrenador Aaron Boone. Se espera que el estadounidense se incorpore a las prácticas y se estrene el fin de semana contra los Red Sox, ya que en el duelo de hoy 21 de agosto no fue considerado en el alineup.
¿Cuál es el contrato que firmó Blakcburn con los Yankes?
Paul Blackburn confesó que la situación con los Mets a un futuro era inconcluso, que cuando quedó liberado no dudo por fichar por los Yankees, su oponente máximo. "Solo quiero lanzar. Solo quiero estar en un lugar y lanzar, eso es todo. He estado volando cada dos días el último mes. Solo quiero estar en algún lugar y lanzar", confesó el profesional.
Al incluirlo, afectaron para que Allan Winans descienda a la categoría Triple A-Scrament. y el lanzador pueda ser incluiso en el roster oficial. Asimismo, el ex Mets estaría con el equipo hasta final del periodo 2025, aunque no se definió el monto estimado.
