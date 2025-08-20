La inesperada respuesta del All-Star NBA Donovan Mitchell sobre la firma de Juan Soto con los Mets para la MLB

Donovan Mitchell encendió la polémica en torno a la histórica rivalidad entre los dos equipos referentes de New York en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), los Yankees y los Mets, al revelar detalles sobre la firma de Juan Soto con la franquicia de Queens. El All-Star de la Asociación Nacional de Básquet (NBA) confesó que tuvo una participación decisiva para que el acuerdo con el dominicano llegara a concretarse.

¿Donovan Mitchell influyó para que Juan Soto firme por los Mets?

Donovan Mitchell, escolta de los Cleveland Cavaliers, fue el segundo invitado en el pódcast 'Café con Lindor' conducido por el beisbolista Francisco Lindor. Durante el episodio, el basquetbolista profesional compartió experiencias de su carrera en la NBA y habló de su afición por el béisbol. El estadounidense, declarado fanático de los Mets, incluso recordó una anécdota con el presentador para criticar al campocorto por dejar pasar una curva lente en un juego.

Publicación de la entrevista de Donovan Mitchell con respecto a Juan Soto. | Imagen: Redes MLB

Sin embargo, el momento que más sorprendió al público durante la emisión, ocurrió cuando aseguró que merece el crédito del 50% por la llegada de Juan Soto a los Queens."Tengo que darle a Stearns un 25%, y luego yo hago el 50%. ¿Sabes a qué me refiero? Es como la longevidad. ¿Cuánto tiempo duraron estas conversaciones? Yo he estado haciendo esto durante tres años", expresó el All-Star afirmando que tuvo que ver un rol clave en el fichaje trascendental de su amigo.

Cabe mencionar que a finales del 2024, el dominicano recibió el interés de múltiples franquicias, aunque entre los más resaltantes estuvieron los Yankees y los Mets. Si bien los Yankees le plantearon una oferta competitiva, las negociaciones avanzaban con lentitud y sin un rumbo definido. Finalmente, Soto optó por unirse al equipo del propietario Steve Cohen con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años.

¿Por qué Donovan Mitchell lleva el número 45?

Donovan Mitchell aclaró el motivo por el que usa el número 45 en su camiseta de los Cleveland Cavaliers en la NBA, un detalle que ocasionaba dudas sobre si tenía un significado especial. El escolta explicó que lo lleva en honor a la trayectoria de Michael Jordan en el béisbol, puesto que la leyenda utilizó el mismo número en su etapa de las Ligas Menores cuando formaba parte de los White Sox.