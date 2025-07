Figura dejó Alianza Lima y firmó por el clásico rival: "Donde su corazón eligió estar"

Aixa Vigil anunció su salida de Alianza Lima tras ser bicampeona de la Liga Peruana de Vóley. Posteriormente, la destacada exvoleibolista del conjunto íntimo y de la selección peruana ya tiene un nuevo equipo para este 2025. Su nuevo club sería el clásico rival: estamos hablando de la Universidad San Martín.

La jugadora de 23 años que quedó segunda en la Copa América de Vóley 2025 ahora fue anunciada a lo grande por su nuevo equipo, San Martín, donde disputará la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley. En esta edición, se enfrentará a su antiguo club, Alianza.

Aixa Vigil jugará en San Martín tras dejar Alianza Lima.

"Dónde tu corazón eligió estar ¡Bienvenida, Aixa Vigil!", fueron las palabras con las cuales fue anunciada la punta. Cabe destacar que después de anunciar su salida del cuadro blanquiazul, tuvo sinceras palabras sobre su nuevo comienzo tras dejar Alianza Lima.

"Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que esté. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes", señaló muy emocionada a Latina.

Aixa Vigil dejó Alianza Lima luego del bicampeonato con Alianza Lima. Foto: Movistar Deportes

Por otro lado, también explicó que le costará demasiado jugar en contra del equipo donde salió campeón nacional en dos ocasiones. "Sé que son hinchas, pero no lo sigo solo por mí, porque algunas compañeras han sido atacadas en las redes sociales. Pero somos deportistas y no merecemos trabajar en un solo lugar. Estoy agradecida con ellos, espero que sigan disfrutando el deporte y que me va a costar mucho tenerlos en contra", culminó.