Ronda Rousey apoya a Khabib y liquida a Conor McGregor: "No debería recibir un trato mejor del UFC"

Ronda Rousey, la excampeona de la división peso gallo del UFC y actual monarca del cinturón femenino de la marca Raw en WWE, no está de acuerdo con un futuro castigo de la Comisión Atlética de Nevada y, asimismo, de Dana White, presidente de la compañía de Artes Marciales Mixtas, hacia Khabib Nurmagomedov por el incidente que protagonizó en el T-Mobile Arena tras su victoria (vía sumisión mataleón) sobre Conor McGregor al finalizar el UFC 229.

Para Ronda Rousey, los daños que ocasionó Conor McGregor en abril pasado contra el autobús en Brooklyn, donde resultaron heridos los peleadores Rose Namajunas y Michael Chiesa, fue mucho peor comparado al accionar de Khabib Nurmagomedov, quien salió de la jaula para pelearse con los miembros del equipo del irlandés.

“Creo que saltar fuera del octágono no es tan malo como lanzar objetos a un autobús, porque mi amiga Rose Namajunas estaba en ese autobús. Mi amigo Michael Chiesa no pudo pelear. Creo que debe de haber un trato igualitario en todos los ámbitos. No creo que nadie deba recibir un trato mejor que el otro”, dijo Ronda Rousey, excampeona del UFC, al portal 'TMZ'.

La Comisión Atlética de Nevada puede suspender por un periodo entre 6 a 12 meses a Khabib Nurmagomedov. De ser así, según las reglas de UFC, 'The Eagle' podría ser despojado de su cinturón al no poder hacer defensa del mismo por el tiempo de inactividad.

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov han sido provisionalmente suspendidos por 10 días por la Comisión Atlético de Nevada. El fallo final sobre la sanción definitiva que tendrán ambos se revelará el próximo 24 de octubre en audiencia en Las Vegas.

En tanto, Ronda Rousey, quien estuvo acompañada de su pareja Travis Browne, se alista para enfrentar a Nikki Bella en el evento femenino WWE Evolution.