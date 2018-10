UFC: ¿Cuál es la identidad de la esposa de Khabib? El gran misterio de las MMA

Khabib Nurmagomedov pasa por su mejor momento de su carrera del UFC tras su aplastante victoria sobre Conor McGregor. Los medios internacionales, como por ejemplo el diario británico 'The Sun', se interesan mucho en él y, ahora, buscan encontrar la identidad de la novia del peleador ruso, actual campeón de los pesos ligeros de UFC, de quien se tiene muy poca información.

De hecho, el nombre de la pareja de Khabib Nurmagomedov es un total misterio. Se sabe que 'The Eagle' contrajo matrimonio bajo las costumbres de la religión musulmana. Hay fotos de ella utilizando su vestido de novia a lado del ruso en plena ceremonia, pero su rostro está completamente tapado por el velo.

En un primer momento, 'The Sun' informó que Khabib Nurmagomedov está casado con la presentadora rusa Olga Búzova. Sin embargo, al poco tiempo fue editada dicha publicación tras ser desmentida por medios periodísticos de Rusia.

Eso sí, los periodistas rusos aseguraron que Khabib Nurmagomedov si tiene una pareja con la que tiene dos hijos producto de esa relación. Asimismo, recalcaron que el nombre se mantiene en secreto por orden del propio campeón de UFC.

The Sun decided they know a better and put a Russian TV host Olga B as Habib wife



THIS IS NOT HIS WIFE

The only public school photos of his wife for now is these ones pic.twitter.com/AEvM7i5Leo