UFC 230: Daniel Cormier amenaza con darle una paliza a Brock Lesnar

Brock Lesnar empujó a Daniel Cormier, campeón de peso pesado de UFC, dentro del octágono luego de que este último lo retara tras vencer a Stipe Miocic durante el UFC 226, realizado el pasado 7 de julio en el T-Mobile Arena. 'DC' jamás tuvo la oportunidad de responder a la agresión de la 'Bestia Encarnada'. Sin embargo, se enteró que el ahora luchador de la WWE presenciara su pelea frente a Derrick Lewis, que se dará el sábado 3 de noviembre por el UFC 230, y le lanzó una dura advertencia.

En una entrevista a 'SiriusXM Busted Open', Daniel Cormier aseguró que si Brock Lesnar asiste para alentar a su compañero Derrick Lewis no dudará en abofetearlo en frente de todos los asistentes del UFC 230.

“Escuché que Brock Lesnar estará en el Madison Square Garden para UFC 230. Si entra de nuevo al octágono, le daré una bofetada en la cara. Le debo una de la última vez”, dijo Daniel Cormier.

@dc_mma on @BustedOpenRadio with @TheMattCamp & @bullyray5150

"I heard @BrockLesnar will be at The Garden for #UFC230. If he tries to step in that cage again, I'm going to slap him in his face. I owe him one from last time." pic.twitter.com/8LTquSmONH