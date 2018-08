UFC: Daniel Cormier tildó de "viejo" a Brock Lesnar en Twitter

Lo agarró de punto. Daniel Cormier pasa por uno de sus mejores momentos a nivel profesional tras vencer en el UFC 226 a Stipe Miocic por el título semi-pesado, pero más allá de su gran victoria, no deja de lado a su rival que enfrentará el próximo año en el "octágono", Brock Lesnar.

Y es que 'La Bestia' perdió su campeonato de la WWE ante Roman Reigns el pasado domingo en el evento SummerSlam. Sin embargo, la derrota que no pasó desapercibida para Cormier, quien incluso antes de empezar el enfrentamiento, ya estaba burlándose del peleador vía witter.

“El viejo Brock luciendo cada vez más pequeño en el medio (entre Roman Reigns y Braun Strowman). ¡Está preparándose para venir y recibir una paliza! ¡Diviértete en esta pelea titular de la @WWE porque cuando nos enfrentemos voy a estar encima de ese trasero!" fue lo que dijo en unos de sus ´tuits´dedicado a Lesnar.

Old Brock is looking smaller thru the middle. He getting ready to really come and get that ass whipped!!!! Have fun in this @Wwe title match because when we clash I’m in that ass!!!!