UFC 230 EN VIVO ONLINE por FOX Action | Cormier vs Lewis: pelean aquí por el cinturón peso pesado de UFC | GUÍA TV

UFC 230 VER EN VIVO ONLINE GRATIS vía FOX Action | FOX Sports | Fighting Sports Network | Daniel Cormier vs Derrick Lewis se enfrentarán este sábado 3 de noviembre (desde las 7.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, por el cinturón peso pesado mundial del UFC 230.

Tras demoler a Stipe Miocic en el UFC 226, Daniel Cormier se convirtió en poseedor de dos títulos en UFC: peso pesado y semipesado. Ahora, 'DC' espera sumar su primera defensa por el cinturón peso pesado ante el temible Derrick Lewis, quien impresionó a todos al derrotar a Alexander Volkov en el último round del UFC 229.

Daniel Cormier ya se siente vencedor antes de haber pisado el tatami. Aseguró que después de derrotar a Derrick Lewis buscará a Brock Lesnar y lo volverá a retar una pelea. Sin embargo, la 'Bestia Encarnada' no estará presente en el UFC 230, ya que se encuentra participando en una gira con la WWE en Arabia Saudita.

“Escuché que Brock Lesnar estará en el Madison Square Garden para UFC 230. Si entra de nuevo al octágono, le daré una bofetada en la cara. Le debo una de la última vez”, dijo Daniel Cormier.

Brock Lesnar es compañero de equipo de Derrick Lewis y se esperaba que fuera a alentarlo en esta pelea estelar frente a Daniel Cormier por el UFC 230. Aquello fue totalmente descartado por el propio presidente de UFC Dana White.

"Realmente no me encanta el cinturón de campeón. Sólo me importa el dinero. No estoy en este deporte para probar que soy el mejor. Sólo quiero luchar porque ese es mi trabajo. El dinero es mi mayor motivación para ese sábado, pero también siempre lo es. En cualquier lucha", dijo Derrick Lewis al ser consultado por el título de Daniel Cormier.

El curioso de este pelea del UFC 230 ha sido el pesaje que ha marcado la báscula: Daniel Cormier llegó a las 251.2 libras, mientras que Derrick Lewis hizo 264.6.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL UFC 230: DANIEL CORMIER VS. DERRICK LEWIS

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m. (domingo 4 de noviembre)

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 8.00 p.m.

Inglaterra: 12.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Italia: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Francia: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Portugal: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Alemania: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

Holanda: 1.00 a.m. (domingo 4 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV UFC 230: DANIEL CORMIER VS. DERRICK LEWIS

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Premium Action (estelares)

América Latina: FOX Premium Action y FOX Sports

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO y FOX Action

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: Fox Deportes y FS1

México: Canal 5 y Fighting Sports Network

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Uruguay: Canal 10, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Colombia: Win Sports, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

CARTELERA DEL UFC 230 MAIN CARD (FOX ACTION): DANIEL CORMIER VS. DERRICK LEWIS

Peso pesado: Daniel Cormier (c) vs. Derrick Lewis

Peso mediano: Chris Weidman vs. Ronaldo Souza

Peso mediano: David Branch vs. Jared Cannonier

Peso mediano: Karl Roberson vs. Jack Marshman

Peso mediano: Derek Brunson vs. Israel Adesanya

CARTELERA DEL UFC 230 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): DANIEL CORMIER VS. DERRICK LEWIS

Peso pluma: Jason Knight vs. Jordan Rinaldi

Peso acordado (127.2 Ibs): Sijara Eubanks vs. Roxanne Modafferi

Peso pluma: Julio Arce vs. Sheymon Moraes

Peso wélter: Ben Saunders vs. Lyman Good

CARTELERA DEL UFC 230 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): DANIEL CORMIER VS. DERRICK LEWIS

Peso ligero: Matt Frevola vs. Lando Vannata

Peso pluma: Shane Burgos vs. Kurt Holobaugh

Peso acordado (137 Ibs): Brian Kelleher vs. Montel Jackson

Peso pesado: Adam Wieczorek vs. Marcos Rogério de Lima

