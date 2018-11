Daniel Cormier vs Derrick Lewis EN VIVO por el UFC 230 en el Madison Square Garden

UFC regresa con la edición 230 donde tendrá la pelea entre Daniel Cormier y Derrick Lewis por el título de peso completo como el plato principal EN VIVO ONLINE este sábado 3 de noviembre desde las 5:30 p.m. en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

'DC' defenderá por primera vez su cinturón desde su obtención en el UFC 226 al vencer a Stipe Miocic por knockout. El actual soberano intentará ser el primer campeón en dos categorías en defender uno de sus dos cetros.

Cormier buscará retener su título para enfrentar al legendario Brock Lesnar, con quien se pensaba que enfrentaría en este evento. Sin embargo, tendrá que superar a Derrick Lewis para lidiar con la superestrella de la WWE.

Por otro lado, Lewis viene de pelear en el UFC 229 por lo que llega con menos descanso que su peligroso rival. Sin embargo, la oportunidad de 'La Bestia Negra' en conseguir el cinturón de la máxima categoría es difícil de rechazar.

En la pelea coestelar del evento, Chris Weidman, el excampeón de peso mediano se enfrentará al especialista en jiu-jitsu, Jacaré Souza. Además, David Branch, excampeón de peso semicompleto de la WSOF luchará contra Jared Cannonier.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS DEL UFC 230: DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS

Colombia: 7:00 p.m. Fox Action

Argentina: 9:00 a.m Fox Action

México: 8:00 p.m. Fighting Sports Network

España: 2:00 a.m. PPV

Uruguay: 9:00 p.m. Fox Action

Chile: 9:00 p.m. Fox Action

Costa Rica: 6:00 p.m. Fox Action

Ecuador: 7:00 p.m. Fox Action

Estados Unidos: 7:00 p.m. PPV

CARTELERA DEL UFC 230 MAIN CARD (FOX ACTION): DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS

Daniel Cormier (c) vs. Derrick Lewis

Chris Weidman vs. Ronaldo Souza

David Branch vs. Jared Cannonier

Karl Roberson vs. Jack Marshman

Derek Brunson vs. Israel Adesanya

CARTELERA DEL UFC 230 PRELIMINARES (FOX SPORTS): DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS

Jason Knight vs. Jordan Rinaldi Women’s

Sijara Eubanks vs. Roxanne Modafferi

Julio Arce vs. Sheymon Moraes

Ben Saunders vs. Lyman Good

CARTELERA DEL UFC 230 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): DANIEL CORMIER VS DERRICK LEWIS

Matt Frevola vs. Lando Vannata (peso ligero)

Shane Burgos vs. Kurt Holobaugh (peso pluma)

Brian Kelleher vs. Montel Jackson (peso gallo)

Marcos Rogerio de Lima vs. Adam Wieczorek (peso completo)

¿CÓMO VER EL UFC 230 EN VIVO Y DIRECTO?

La transmisión del evento UFC 230 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.

También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 230 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 230 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.