UFC: Khabib Nurmagomedov vs. Georges St Pierre, muy cerca de ser real

La UFC se calienta. Los informes provenientes de la cuenta de Twitter del Equipo MMA Daguestán han revelado que se está preparando una pelea entre el ruso Khabib Nurmagomedov, vigente campeón del cinturón de peso ligero de UFC, y la leyenda canadiense Georges St-Pierre.

Es difícil saber cuánta certeza hay a este noticia, pero es importante tener en cuenta que la cuenta responsable del tuit también informó con éxito sobre la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, y que esta encabezaría UFC 229 dos meses antes del anuncio oficial de la compañía de Dana White.

Para las personas familiarizados con las peleas UFC, un combate entre Khabib Nurmagomedov y Georges St-Pierre sería como un sueño hecho realidad. El ruso es uno de los mejores luchadores de la historia de la compañía y daría una excelente show frente al canadiense, considerado como el mejor peso wélter de todos los tiempos.

⚡️ KHABIB vs. GSP in the works. This is all that is known at the moment.