WWE RAW VER EN VIVO: Brock Lesnar reaparece como nuevo campeón Universal

La WWE llevará a cabo el Monday Night Raw este lunes 5 de noviembre en las instalaciones del Manchester Arena de Manchester, Inglaterra. El show tendrá todas las repercusiones del Crown Jewel 2018 y tendrá la reaparición de Brock Lesnar como el nuevo campeón Universal. La transmisión irá EN VIVO desde las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2 y las incidencias en Libero.pe.

Y es que ‘La Bestia’ se convirtió en el nuevo dueño del cinturón rojo el pasado viernes luego de vencer a Braun Strowman en Arabia Saudita y contó con la ayuda de Baron Corbin, quien atacó al ‘Monstruo’ antes de que suene la campana de la pelea. ¿Habrá un nuevo retador? Asimismo, se comenzará a preparar todo para el evento Survivor Series 2018.

En el capítulo anterior, Dean Ambrose y Seth Rollins se hicieron con los nuevos campeonatos en pareja; sin embargo, el ‘Lunático’ atacó al ‘Arquitecto’ y puso fin al equipo de The Shield. ¿Qué pasará con los títulos? La WWE dio una noticia de último minuto y anunció que esta noche habrá nuevos campeones de dicha división.

CAUTION: SPOILERS: The #RAW #TagTeamTitles have changed hands in Manchester, England! https://t.co/iC2thW53bY