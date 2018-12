Andy Murray explota en redes sociales luego de broma sexista sobre Ada Hegerberg en el Balón de Oro 2018 [FOTO]

Lo que tuvo que ser el día más feliz de la carrera de Ada Hegergberg al ganar por primera vez en la historia el Balón de Oro femenino 2018, se convirtió en uno de los momentos más penosos de la misma.

Esto luego de que el animador y DJ del evento, Martin Solveig realizara un comentario fuera de lugar a la ganadora del Balón de Oro al preguntarle: "¿Sabes cómo hacer twerk?". Este hecho causó el completó rechazó del público en general que repudió la ‘broma’ realizada por el francés.

Uno de los que se sumó a esta ola de rechazos, fue el tenista Andy Murray. El británico utilizó su cuenta oficial de Instagram para repudiar este hecho y aclaró que lo largo de su carrera deportiva ha vivido en carne propia el abuso que sufren las mujeres por el machismo.

"¿Por qué las mujeres aún tienen que aguantar esta mierda? ¿Qué le preguntaron a Mbappé y Modric? Me imagino que algo relacionado con el fútbol. Y para toda la gente que piense que estamos exagerando y que piense que fue una broma... No lo fue. He estado metido en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal", publicó Andy Murray en una de sus historias de su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que Martin Solveig se disculpó públicamente con Ada Hegergberg luego de este desatinado comentario y afirmó que este hecho se debió al poco inglés que manejaba.