Pacquiao vs Broner VER EN VIVO GRATIS Aquí FOX Premium Action: Horarios, Streaming PPV, cartelera y canales de televisión desde el MGM de Las Vegas [GUÍA TV]

Manny Pacquiao vs Adrien Broner VER EN VIVO ONLINE: Los apodados 'Pacman' y 'The Problem' se verán las caras por primera vez este sábado 19 de enero (9.00 p.m. - hora peruana; 11.00 p.m. - hora argentina) en el ring del imponente MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, por el cinturón peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La trasmisión estará a cargo por el canal FOX Premium Action para Perú y el resto de países de Latinoamérica; mientras que el servicio PPV de Showtime lo hará especialmente para los Estados Unidos.

Manny Pacquiao viene de una memorable actuación en julio de 2018 cuando consiguió noquear y, asimismo, despojar del cinturón peso wélter al argentino Lucas Martthysse en el séptimo round. Ahora, 'Pacman' vuelve a pisar un ring de los Estados Unidos en su cuarto reinado en la mencionado división frente al norteamericano Adrien Broner, once años menor que el filipino, uno de los mayores talentos que tiene el actual boxeo mundial.

Tras ser el único púgil en ser campeón en ocho divisiones diferentes, Manny Pacquiao confía en sus habilidades para conseguir un impresionante victoria sobre Adrien Broner.

“Estoy contento de volver a pelear en el MGM Grand donde hice mi debut en los Estados Unidos en el 2001 y siempre tendrá un lugar muy especial en mi carrera”, dijo Pacquiao, quien en 23 de junio del 2001 derroto a Lehlo Ledwaba para conquistar el título supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En tanto, Adrien Broner posee un récord de 33 victorias, tres empates y una derrota; 24 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut. Posee un alcance de 69 pulgadas (175 centimetros) y cuenta con un alto porcentaje para los KO que van desde el 63%. Le encantar el intercambio de golpes y esto buscará para demoler a Manny Pacquiao, quien ya no tiene la misma velocidad al contar con 40 años.

CARTELERA: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

