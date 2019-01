Jaime Munguía vs Takeshi Inoue VER EN VIVO ONLINE vía Space: horarios, cartelera y canales de pelea de box por cinturón superwelter de OMB [GUÍA TV]

Jaime Munguía vs. Takeshi Inoue VER EN VIVO ONLINE: este sábado 26 de enero (9.00 p.m. - hora peruana: 11.00 p.m. - hora mexicana) pelearán en doce asaltos en el cuadrilátero del Toyota Center de Houston por el cinturón superwélter de la OMB (Organización Mundial de Boxeo). La transmisión para Perú y el resto de países de Sudamérica será a través del canal Space (o Combate Space). Asimismo, las cadenas Azteca 7, Casa del Boxeo y Space también lo harán para México; mientras que DAZN tendrá la señal para los Estados Unidos.

El mexicano Jaime Munguía, campeón mundial superwélter de la OMB, expondrá su corona cuando enfrente al retador japonés Takeshi Inoue, en el 'main event' de una cartelera que ha sido organizada por la prestigiosa empresa Golden Boy Promotions, y será televisada por la aplicación DAZN en los Estados Unidos.

Jaime Munguía, con un récord de 31 victorias (26 por nocaut) y ninguna derrota, ha estado entrenando bajo la mirada experta del reconocido entrenador Robert Alcázar, quien también entrenó a Óscar de la Hoya, Edwin Valero y Jessie Vargas. Munguía entrena en el sur de California, donde combina una corrida matinal en las montañas con una intensa sesión de boxeo en un gimnasio privado por la tarde.

"Nos estamos preparando muy bien. Me siento mejor y más motivado que nunca. Estoy más fuerte que nunca, y haré lo mejor para brindarles las mejores peleas a la gente en esta nueva plataforma de DAZN", dijo Jaime Munguía.

Si Takeshi Inoue, 13 triunfos (7 por nocaut) vence a Jaime Munguía, va a ser el quinto campeón mundial superwelter japonés de la historia seguido de Koichi Wajima en 1971, Masashi Kudo en 1978, Tadashi Mihara en 1981, Nobuhiro Ishida en 2009 entre un total de 93 campeones mundiales surgidos del boxeo japonés a partir del peso mosca Yoshio Shirai en 1952 hasta el peso gallo interino (CMB) Takuma Inoue el pasado 30 de diciembre de 2018 según los datos de la Comisión de Boxeo de Japón.

Los boletos para Munguía vs. Inoue están a la venta y tienen un precio de $150, $100, $60, $40 y $25 dólares más impuestos aplicables y cargos por servicios. Los boletos se pueden comprar en línea en www.ToyotaCenter.com y por teléfono llamando al 1-866-4-HOU-TIX. Los boletos también estarán disponibles en la taquilla del Toyota Center.

CARTELERA COMPLETA: JAIME MUNGUÍA VS. TAKESHI INOUE

Jaime Munguía vs Takeshi Inoue: WBO del peso superwelter.

Jesús Manuel Rojas vs Can Xu: WBA del peso pluma.

Alberto Ezequiel Melian vs Edgar Ortega: NABA del supergallo.

Vergil Ortiz vs Jesús Valdez Barrayan.

Álex Rincon vs Jeremy Ramos.

George Rincon vs Emanuel Valadez.

James Wilson vs Sylvester Barron.

Rene Moreno vs Daniel Vergara.

John Rincon vs Álex Santana.

