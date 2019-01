López vs Thurman VER EN VIVO ONLINE FOX Action: ¿A qué hora y en qué canal se transmite la pelea? Link para ver streaming de BOX | GUÍA TV

Josesito López vs. Keith Thurman VER EN VIVO ONLINE: este sábado 26 de enero (8.00 p.m. - hora peruana; - 7.00 p.m. hora mexicana) ambos chocarán guantes en el ring del Barclays Card Center de Brooklyn, Nueva York, por el cinturón peso wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en el Premier Boxing Champions. La transmisión del combate en Perú, México y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo de canal FOX Actiom Premium; asimismo, la señal de FOX, FOX Sports y FOX Sports GO lo harán para los Estados Unidos; España no tiene los derechos de esta pelea, pero lo podrán ver vía del streaming fuboTV.

Con 34 años de edad, récord de 36-7 y 19 nocauts, el estadounidense Josesito López afirma que ha mejorado notablemente su nivel de boxeo tras las últimas tres victorias consecutivas sobre Miguel Cruz, Saúl Corral y Todd Manuel. Además, el 'Rocky de Riversi' sostiene que silenciará a todos sus críticos quienes creen que perderá frente Keith Thurman.

"La gente verá una mejor versión en mí. Me quedé cerca en las peleas que tuve ante los que me ganaron, pero cuando esos rivales enfrentaron otros rivales mostraron otras cosas. Es hora de mostrar lo que tengo, con Robert (García) voy a pelear con mayor inteligencia y muchas más herramientas", dijo Josesito López.

Sobre la inactividad de Keith Thurman, Josesito López fue claro y directo: "No es fácil regresar después de tanto tiempo fuera, he estado en esa posición. De cualquier manera, siento que escogió la opción incorrecta para volver".

El campeón Keith Thurman, por su parte, registra un récord de 28 victorias y ninguna derrota en el boxeo. Sin embargo, ha estado sin pelear desde hace 22 meses y no se confía de las habilidades de Josesito López. ¿Nervios? Él mismo afirma que sí los tiene, pero sostiene que saldrá airoso del combate.

#BoxeoxFOX - Contrata FOX Premium y disfruta de la pelea entre Keith Thurman y Josesito López. Tú podrás verlo sólo por FOX Premium. ¡Contrátalo ahora!⠀⠀⠀ pic.twitter.com/oK11b4FMQ0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de enero de 2019

“Siempre existen un poco de nervios antes de cada pelea y no era para menos luego de esta inactividad. Este es una pelea de alto nivel. Estoy orgulloso e ser un campeón y siempre voy a tratar de ser un campeón. Los nervios son naturales pero no me dominan”, manifestó Keith Thurman.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: JOSESITO LÓPEZ VS. KEITH THURMAN

Perú: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

México (Centro): 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. (preliminar) / 6.00 p.m. (main event)

México (Noroeste): 3.00 p.m. (preliminar) / 5.00 p.m. (main event)

Ecuador: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. (preliminar) / 11.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Colombia: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Argentina: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m.(main event)

España: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. (preliminar) / 1.00 a.m. (main event)

Uruguay: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Paraguay: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Chile: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Brasil: 9.00 a.m. (preliminar) / 11.00 p.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Bolivia: 7.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Venezuela: 7.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Canadá: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Costa Rica: 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

Guatemala: 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

Honduras: 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

El Salvador: 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

Puerto Rico: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Santo Domingo: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Panamá: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Italia: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Francia: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Alemania: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Portugal: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Holanda: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

Inglaterra: 11.00 p.m. (preliminar) / 1.00 a.m. (main event) (domingo 27 de enero)

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: JOSESITO LÓPEZ VS. KEITH THURMAN

Perú: FOX Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action y FOX Play.

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: FOX, FOX Sports y FOX Sports GO.

CARTELERA COMPLETA: JOSESITO LÓPEZ VS. KEITH THURMAN

Josesito López vs. Keith Thurman (cinturón WBA del peso welter).

Tugstsogt Nyambayar vs. Claudio Marrero (cinturón IBO del peso pluma).

Adam Kownacki vs. Gerald Washington.

Antonio Russell vs. Lucas Rafael Baez.

Chordale Booker vs. Juan De Ángel.

Chris Colbert vs. Josh Hernández.

Stephen Fulton vs. Marlon Olea.

Miguel Cruz vs. Luis Eduardo Flórez.

Gary Antuanne Russell vs. Roberto Almazán.

Brandon Glanton vs. Victor Darocha.

Marsellos Wilder vs. Will Florentino.

Mark Duncan vs. Daniel García-Flores.

Mycheal Teal vs. Jacob Landin.

Tyrek Irby vs. Jonathan Figueroa.

FOX PREMIUM ACTION EN VIVO: JOSESITO LÓPEZ VS. KEITH THURMAN

Movistar: Canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

FOX PREMIUM ACTION HD EN VIVO: JOSESITO LÓPEZ VS. KEITH THURMAN

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623