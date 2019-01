Manny Pacquiao vs Adrien Broner: todos los detalles del megacombate por el título wélter de AMB

Manny Pacquiao vs Adrien Broner [GOLPE A GOLPE]

LA PREVIA

VER Box EN VIVO | Manny Pacquiao vs Adrien Broner EN DIRECTO desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, que podrá ser visto vía FOX Premium (9:00 pm, hora peruana). El retorno del 'Pac-man' a un ring en Nevada será por el título peso wélter de la AMB en juego. Libero.pe llevará todas las incidencias del gran combate.

Resultados EN VIVO Pacquiao vs Broner

Peso wélter: Manny Pacquiao vs Adrien Broner.

Peso gallo: Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali.

Peso Semipesado: Badou Jack vs Marcus Browne.

Peso pluma: Jhack Tepora vs Hugo Ruiz.

Peso ligero: George Kambosos Jr vs Rolando Chinea.

Peso Superpluma: Desmond Jarmon superó a Cantón Miller por decisión mayoritaria en 6 asaltos. Tarjetas: 57-57; 59-55; 58-56.

Peso: Viddal Riley venció a Michell Spangler por KO a los 33 segundos del primer asalto.

Peso wélter: Destyne Butler superó por DU a David Payne (tarjetas 40-36/40-36/40-36).

¿Cómo fue el pesaje de Pacquiao vs Broner?



Ambos se vieron las caras por última vez el viernes en el MGM Grand Garden. En la medición de la báscula, Pacquiao registró un peso de 146 libras, mientras que Broner alcanzó media libra más.

¿Cómo llegan Pacquiao vs Broner?



Pacquiao (60-7-2) defiende ante Broner (33-3-1) el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que le arrebató al argentino Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia, en lo que será su primer combate en Estados Unidos desde 2016.



"Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Adrien Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en el previo a este combate", dijo Manny Pacquiao.

Adrien Broner fue considerado en sus inicios como el nuevo rostro del boxeo afroamericano, sin embargo, derrotas clave ante el argentino Marcos Maidana y el estadounidense Shawn Porter frenaron su ascenso y, posteriormente, sus problemas con la ley lo convirtieron en personaje problemático.



"Una victoria ante Manny Pacquiao es necesaria para relanzar mi carrera. Todos lo dan a él como favorito en este combate, pero yo estoy enfocado en hablar menos basura y demostrar que soy un gran boxeador", aseguró Broner.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Santo Domingo: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.

CARTELERA: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)

FOX PREMIUM ACTION EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar: Canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

FOX PREMIUM ACTION HD EN VIVO: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

SHOWTIME PPV EN DIRECTV PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 545 (Este; SD/HD)

Canal 546 (Oeste SD/HD)

Canal 547 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 548 (Showcase; SD/HD)

Canal 549 (Showtime Extreme; SD/HD)

Canal 550 (Showtime Beyond ; HD)

Canal 551 (Showtime Next; HD)

Canal 552 (Showtime Women; HD)

Canal 1545 (VOD)

SHOWTIME PPV DISH NETWORK PARA ESTADOS UNIDOS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Canal 318 (Este; SD/HD)

Canal 319 (Oeste; SD/HD)

Canal 32 (Showtime 2; SD/HD)

Canal 321 (Showcase; SD/HD)

Canal 322 (Showtime Extreme)

Canal 323 (Showtime Beyond)