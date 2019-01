Pacquiao vs Broner: las millonarias ganancias que obtendrán por la pelea por el título wélter de AMB

Este sábado se desarrollará el Pacquiao vs Broner en el MGM Grand Garden de Las Vegas, en una pelea que marcará el retorno de Manny Pacquiao a los cuadriláteros en Nevada. A continuación, recuerda lo que ganará cada peleador por la gran pelea por el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



El filipino Manny Pacquiao volverá al MGM Grand Garden para defender su cinturón. Solo por subirse al ring, el 'Pac-man' ya tiene asegurado una bolsa no menor a diez millones de dólares.



La historia es diferente para el joven Adrien Broner, quien solo obtendrá 2.5 millones de dólares por el combate en el MGM Grand Garden.



Cabe señalar que el Pacquiao vs Broner generará más ganancias aparte de lo que se llevarán ambos por su contrato, como es el caso del porcentaje que obtengan de las apuestas, los patrocinadores y también del pay-per-view.

¿Cómo llegan para el Pacquiao vs Broner?



Por un lado, Pacquiao 60 triunfos en su carrera, 7 derrotas y solo 2 empates; a nivel general finalizó 39 peleas por nocaut.

Por el otro lado está Adrien Broner, quien posee un récord de 33 victorias, tres empates y una derrota; 24 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: MANNY PACQUIAO VS. ADRIEN BRONER

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Santo Domingo: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)